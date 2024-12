“La recente ondata di atti vandalici in via Roma, con l’ennesima spaccata ai danni di una vetrina, rappresenta un colpo inaccettabile per gli imprenditori e per l’immagine della città di Palermo. Un’escalation di degrado che non può più essere ignorata”. Afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il quale ha annunciato un’iniziativa urgente per affrontare la situazione.

Le parole di Tamajo

“Via Roma è uno dei simboli del commercio a Palermo, ma da troppo tempo sta vivendo un lento declino, aggravato da episodi come quelli delle spaccate alle vetrine. Non possiamo restare indifferenti di fronte a questo scempio: è nostro dovere tutelare chi ogni giorno apre le porte della propria attività, sfidando le difficoltà e contribuendo alla vitalità economica della città.

Nei prossimi giorni convocherò un tavolo di confronto presso la sede del mio assessorato in via degli Emiri. Saranno coinvolti il prefetto, il sindaco di Palermo, le associazioni di categoria e, soprattutto, gli imprenditori colpiti da questa ondata di vandalismo. L’obiettivo è chiaro: elaborare interventi immediati e concreti per garantire maggiore sicurezza, riqualificare l’area e offrire un sostegno reale a chi sta subendo questi attacchi. Cerchiamo di costruire un dialogo costruttivo per mettere in campo soluzioni tangibili”.

Le lamentele dei residenti

“Continuo a ricevere lamentele e segnalazioni da parte dei residenti, ma nessuna risposta è arrivata dalla Prefettura. Come Circoscrizione – dice vicepresidente della Prima, Antonio Nicolao (Pd) – abbiamo chiesto di essere ascoltati anche per evitare di fare esporre i cittadini. Nel frattempo però continuiamo ad assistere all’aumento di ogni genere di reato”.

Il vicepresidente della Prima circoscrizione, alla luce dell’ultimo episodio, lancia l’appuntamento con una fiaccolata in programma per giovedì 21 dicembre, ore 21, con concentramento da via Torino, “proprio per sensibilizzare gli organi preposti a garantire maggiore sicurezza”.

Sono tanti troppi i furti subiti dai commercianti in questi mesi a Palermo. Lo denunciano le immagini dei sistemi di video sorveglianza degli stessi esercenti. Sono continui gli ammanchi di merce e soldi portati via anche da insospettabili ‘clienti’ che entrano nei negozi e approfittando dei momenti in cui i dipendenti o i titolari sono impegnati nella loro attività aprono cassetti e portano via soldi o oggetti esposti.

