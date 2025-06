Prove di galleggiamento per il Bayesian. Dopo il primo svuotamento dell’imbarcazione appena riportata alla luce dell’acqua raggiungibile con le idrovore, il Bayesian, sempre tenuto dalla grande piattaforma marina gru di Hebo Lift 10, verrà posto a pelo d’acqua in posizione di galleggiamento per verificare se l’imbarcazione è in grado di stare a galla da sola.

Si tratta di una prova chiesta dal perito della procura per raccogliere dati che dovranno essere usati, in seguito, insieme ad altri dati e ad altre verifiche, per ricostruire il naufragio e risalire alle sua cause.

A raccontarlo ai giornali è Michele Maltese, il direttore marittimo per la Sicilia occidentale, che sta seguendo le operazioni con la Guardia Costiera.

L’imbarcazione, però, dopo le prove di galleggiamento verrà tirata a bordo della piattaforma e fissata sempre con l’uso delle briglie d’acciaio e della grande gru. Sarà la piattaforma, che viaggerà molto lentamente verso Termini Imerese nella giornata di domani, a portare il Bayesian a terra.

Il rischio ambientale

La Guardia costiera monitora l’area non solo con le motovedette ma anche con droni attrezzati per rilevare eventuali perdite di carburante dalla nave che fino ad ora sono state evitate. Nelle operazioni, però, si è riversata in mare “acqua di sentina” ovvero acqua mista ad olio che si forma nelle sale macchine motore delle navi. Lo sversamento è stato subito contenuto

Lunedì atteso in banchina a Termini Imerese

Negli ultimi tre giorni lo scafo è stato sollevato in posizione verticale, consentendo l’accesso al lato di dritta, precedentemente inaccessibile, che giaceva direttamente sul fondale marino, a 50 metri di profondità.

Lo scafo è stato costantemente sostenuto da otto cinghie di sollevamento in acciaio – quattro sotto ciascuna sezione di prua e di poppa.

Il cronoprogramma del recupero prevede che, in presenza di condizioni di mare favorevoli, l’Hebo Lift 10 parta dal cantiere nel corso della giornata di domenica diretta al porto di Termini Imerese. Lì, dopo l’attracco, il Bayesian verrà sollevato sul lato sinistro dalla gru, alloggiato nella struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in attesa in banchina e collocato in condizione di sicurezza e stabilità.