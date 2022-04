Cerimonia prevista per sabato 23 aprile

Beatrice di Borbone regalerà due dipinti al Real Teatro Bellini di Palermo. L’evento, fissato per sabato 23 aprile, arriva in vista della festività di San Giorgio, patrono dell’ordine Costantiniano di cui la principessa fa parte.

Raffigurati volti noti della famiglia Borbone

Le opere in questione raffigurano Re Ferdinando IV e la Regina Maria Carolina di Borbone, ai tempi frequentatori della storica struttura del capoluogo siciliano, denominata in precedenza Real Teatro Carolino. Per l’occasione, Beatrice di Borbone consegnerà agli organizzatori una copia dello stemma reale. Fregio fatto realizzare dal delegato vicario per la Sicilia, Antonio di Janni.

“Legame fra la famiglia reale e Palermo”

“La visita della principessa Beatrice di Borbone al più antico Teatro, sia della città di Palermo sia d’Italia, insieme al San Carlo di Napoli e all’Argentina di Roma, da più di un secolo di proprietà della famiglia Lo Bianco – dicono gli organizzatori – segna il legame mai interrotto tra la famiglia reale, oggi guidata dal principe Carlo di Borbone delle due Sicilie, Duca di Castro, e Palermo”.