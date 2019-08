“La situazione presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo è molto critica e preoccupante”. Lo denuncia su Facebook il consigliere comunale pentastellato Antonio Randazzo secondo il quale la situazione rischia di precipitare

“L’area esterna in prossimità del TMB è al collasso: stracolma di rifiuti in attesa di lavorazione – scrive Randazzo – una vera emergenza. Un eccesso di rifiuti che si accumula dallo scorso fine giugno a causa di criticità nella gestione del processo di lavorazione presso il TMB”.

“Temiamo il rischio di un danno ambientale oltre che di pericolo per la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo – conclude – ho proceduto a segnalare la situazione a NOE ed ARPA per le opportune verifiche”.