Autorizzate biocelle nell'area ex Unieco per far fronte ai lavori sul TMB

E sono quattro. Nuovo provvedimento per autorizzare procedure straordinarie di conferimento nella discarica di Bellolampo, a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza sindacale 129 dell’11 luglio 2023. Atto che va ad integrare la precedente ordinanza del 26 aprile, che autorizzava la Rap a continuare a depositare rifiuti in IV vasca. Struttura che, nell’ultimo periodo, si sta avviando verso un progressivo esaurimento a causa dei ben noti ritardi di consegna della VII vasca. Con il provvedimento odierno, il sindaco ha autorizzato nuovamente i conferimenti straordinari, predisponendo anche una strategia d’azione per far fronte agli interventi di manutenzione sul TMB. Azioni propedeutiche all’utilizzo della sopracitata VII vasca e che si concluderanno, secondo previsioni, entro il mese di ottobre.

Cosa prevede l’ordinanza

Secondo quanto previsto dal documento firmato dal primo cittadini, il Comune autorizza l’abbancamento temporaneo dei rifiuti nella parte residuale della IV Vasca (circa 30.500 metri cubi secondo le ultime stime effettuate dalla ditta specializzata CADA) e in III Vasca bis. “Grazie a questa ordinanza – scrivono i proponenti – sarà possibile completare la risagomatura di tutte le vecchie vasche affinché si rispetti la quota prevista nel progetto (PAUR) già presentato nel corso del 2022 ed oggi all’esame della CTS (Commissione Tecnica scientifica) presso la Regione”.

Altro tema riguarda il pretrattamento dei rifiuti. Come è noto, il TMB di Bellolampo è da qualche giorno oggetto di lavori di manutenzione che, secondo le previsioni, dovrebbero concludersi entro ottobre 2023. Lavori necessari anche a rispettare quanto richiesto dall’assessorato Territorio e Ambiente a gennaio al fine di potere conferire in VII vasca. Capacità di pretrattamento dei rifiuti che verrà incrementata attraverso il ricorso all’ex area Unieco, in cui sono stati predisposti i vari presidi di sicurezza. Con riguardo al TMB invece, da oggi inizierà a lavorare con un funzionamento alternato delle due linee, per un totale di 4500 tonnellate di spazzatura recapitata ogni mese. La restante metà verrà invece destinata proprio all’area ex Unieco, dove saranno installate delle biocelle modulari per il trattamento di circa 180 tonnellate di sottovaglio ciascuna.

I ritardi della Regione nella consegna della VII Vasca

A rendere necessario l’ennesimo provvedimento straordinario sono i ben noti ritardi nella consegna della VII vasca di Bellolampo. E’ lo stesso sindaco Roberto Lagalla a chiarirlo all’interno dell’ordinanza. “A tutt’oggi, la Regione Siciliana non ha ancora consegnato la VII vasca della discarica di Bellolampo, nè un suo stralcio funzionale che, invece, avrebbe dovuto essere consegnata già a luglio 2022“. Un anno netto di ritardo quindi che, negli auspici dell’Amministazione, dovrebbe trovare presto una fine. “In atto risulterebbe che la VII vasca, potrà essere consegnata non prima di fine luglio 2023 per via, da ultimo, della sospensione parziale indotta dalla necessità di elaborare una perizia di variante da parte della Stazione Appaltante”.

“Acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti competenti, questa ordinanza non solo agevolerà Palermo a uscire dall’emergenza degli ultimi giorni, ma permetterà di scongiurare altre situazioni critiche per la città – ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla -, aspettando la consegna del primo lotto di lavori della settima vasca. L’ordinanza rappresenta un ulteriore sforzo di questa amministrazione verso un nuovo processo di funzionalizzazione dell’impianto di Bellolampo. Infine, un appello a non appiccare roghi nei cassonetti delle aree della città in cui la RAP sta già lavorando per smaltire l’arretrato”.

Like this: Like Loading...