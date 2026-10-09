Al Palazzetto dello sport

Sabato 10 ottobre, dalle 16.30, il Palazzetto dello sport di Belpasso ospita la terza edizione del Memorial Mimmo e Pippo Russo, un triangolare di pallavolo dedicato ai due fratelli belpassesi. A contendersi il campo saranno l’Aquila Bronte Volley, l’Asd Volley Letojanni e l’Asd Giarratana Volley.

La sede ha un significato preciso: l’impianto di contrada Timpa Magna, in via Fausto Coppi, è intitolato proprio a Mimmo e Pippo Russo dal settembre del 2024. I due fratelli, accomunati da un destino tragico, sono ricordati in paese per aver dato vita a un movimento pallavolistico nato nel 1970 e mai interrotto, che ancora oggi coinvolge centinaia di ragazzi.

Chi organizza

A promuovere l’appuntamento è la Pallavolo Belpasso, presieduta da Carmelo Russo, che dei due fratelli ha raccolto l’eredità sportiva. Il memorial ha il patrocinio del Comune di Belpasso, della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e della Federazione italiana pallavolo.

Giunto alla terza edizione, il torneo è diventato un appuntamento fisso nel calendario sportivo del paese. L’idea degli organizzatori è mantenere vivo, soprattutto tra i più giovani, l’esempio dei due fratelli e i valori che hanno trasmesso attraverso lo sport. Il pomeriggio è pensato come un momento di incontro aperto ad atleti, tifosi, famiglie e a chi ha conosciuto Mimmo e Pippo Russo, nel segno del fair play.