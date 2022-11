Benedetto La Cara, 65 anni, è stato nominato presidente della sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ex Capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi è chiamato a ricoprire un importante incarico. “Considero un grandissimo privilegio essere stato nominato a rivestire questa carica importante di presidente – dice in una nota – sono consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare tutti voi della fiducia accordatami, è quello di mettere il mio impegno al servizio di tutti gli iscritti a questa associazione”.

Si è tenuto il Congresso Provinciale dell’A.N VVV. Sezione palermo, Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco in Pensione.IL Congresso si e svolto presso il Distaccamento di Brancaccio, oltre ad una grossa presenza di soci, davano una rappresentatività maggiore al Congresso la presenza del Segretario Regionale Giuseppe Garofalo, e del Consigliere Nazionale Giuseppe Cambria.

Sono stati eletti 7 Candidati che avrebbero rappresentato il Quadriennio dell’Associazione. Gli eletti riuniti tra loro passavano alle Cariche sociali. veniva eletto all’unanimità Benedetto La Cara Presidente, Raffaele Brusca Vice Presidente, Ignazio La Monica Ignazio Segretario, Tesoriere Angelo Cane, Luigi Castiglia Vice Segretario, Francesco Calisti Tesoriere, Francesco Paolo Marchese Cerimoniere. I

Il nuovo presidente e il ricordo a Benedetto Alongi

La Cara Succede a Benedetto Alongi, scomparso improvvisamente lo scorso luglio. “Non posso non ricordare l’ottimo ed efficiente lavoro svolto con grande responsabilità e dedizione sino a pochi mesi fa dal nostro carissimo amico e presidente Benedetto Alongi e so perfettamente che sostituirlo non mi sarà per niente facile”.

I nomi del Consiglio provinciale

Angelo Cane, Luigi Castiglia, Raffaele Brusca, Francesco Calisti, Ignazio La Monica e Francesco Paolo Marchese sono stati eletti nel nuovo Consiglio Provinciale dell’organizzazione. “Il compito che attende me e gli altri soci eletti nel consiglio provinciale non è dei più semplici ed è per questo che con tutta la mia umiltà chiedo a loro la massima collaborazione e a tutti voi di sostenerci nell’attuazione del cambiamento e del miglioramento che ci siamo prefissati. Sin d’ora posso garantirvi che il mio impegno sarà costante e che mi spenderò per questa causa senza remore al fine di garantire il buon andamento e il progredire della stessa associazione”.