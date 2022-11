Benedetto La Cara, 65 anni, è stato nominato presidente della sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ex Capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi è chiamato a ricoprire un importante incarico. “Considero un grandissimo privilegio essere stato nominato a rivestire questa carica importante di presidente – dice in una nota – sono consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare tutti voi della fiducia accordatami, è quello di mettere il mio impegno al servizio di tutti gli iscritti a questa associazione”.

Il nuovo presidente e il ricordo a Benedetto Alongi

La Cara Succede a Benedetto Alongi, scomparso improvvisamente lo scorso luglio. “Non posso non ricordare l’ottimo ed efficiente lavoro svolto con grande responsabilità e dedizione sino a pochi mesi fa dal nostro carissimo amico e presidente Benedetto Alongi e so perfettamente che sostituirlo non mi sarà per niente facile”.

I nomi del Consiglio provinciale

Angelo Cane, Luigi Castiglia, Raffaele Brusca, Francesco Calisti, Ignazio La Monica e Francesco Paolo Marchese sono stati eletti nel nuovo Consiglio Provinciale dell’organizzazione. “Il compito che attende me e gli altri soci eletti nel consiglio provinciale non è dei più semplici ed è per questo che con tutta la mia umiltà chiedo a loro la massima collaborazione e a tutti voi di sostenerci nell’attuazione del cambiamento e del miglioramento che ci siamo prefissati. Sin d’ora posso garantirvi che il mio impegno sarà costante e che mi spenderò per questa causa senza remore al fine di garantire il buon andamento e il progredire della stessa associazione”.