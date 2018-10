dal 9 all'11 novembre

Cresce il bisogno di benessere e di trovare, attraverso la bellezza e un’alimentazione sana, un aiuto alla prevenzione e alla cura di vari malesseri che ostacolano un invecchiamento in salute. L’Ordine dei medici di Palermo, nell’ambito degli eventi di “Palermo Capitale della cultura” ospiterà a Villa Magnisi, sede dell’Omceo, dal 9 (a partire dalle 11.30) all’11 novembre 2018, le “VI Giornate siciliane di medicina estetica – Cultura ed Estetica per un benessere globale”.

Una tre giorni che ogni due anni porta in Sicilia molti tra i massimi esperti di medicina estetica, dermatologia, chirurgia, alimentazione e attività fisica.

La nuova edizione, affidata alla responsabilità scientifica di Giovanni Alberti, sarà presieduta dal dermatologo e presidente dell’Ordine Toti Amato insieme al presidente onorario Emanuele Bartoletti. Nel corso delle dieci sessioni di lavoro si parlerà di medicina estetica per il corpo e per il viso, di sessualità e degli aspetti legali e psicologici collegati, di medicina epigenica tra alimentazione e antiaging, di chirurgia, mesoterapia, criolisi ed evoluzioni tecnologiche. Gli argomenti saranno trattati comparando le metodiche acclarate e le novità per la diagnosi: dalle tecniche ecografie ai sistemi di valutazione dell’invecchiamento cutaneo e le terapie per il viso, a partire dal peeling, dalla biostimolazione e il filler, proseguendo per i trattamenti dedicati al corpo, come il laser, la crioadipoclasia, la biodermogenesi e molti altri.

L’evento si chiuderà con una tavola rotonda aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, che si svolgerà domenica alle 12.15.

Per informazioni e prenotazioni: formazione@ordinemedicipa.it – tel. 091-5074400

(foto tratta dal web)