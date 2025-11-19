Settimana dopo settimana, concerto dopo concerto, il PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) si muove in direzioni sempre nuove, a volte inattese, che esplorano linguaggi sempre diversi. Perché la musica live non funziona solo quando si suona ciò che già si conosce. Al contrario, a rendere la proposta interessante è proprio la capacità di muoversi al fuori della consuetudine.

Sabato 22 novembre, alle 22,30, il viaggio della scoperta continua con un doppio live a ingresso gratuito che unisce Milano e Palermo, in un dialogo tra quiete, rumore e visioni sonore: Betekenis (Slowcore) e Snacky Nights (Dreampop/ Shoegaze).





Betekenis: il lato contemplativo del rumore

Da Milano arrivano i Betekenis, trio Slowcore nato all’interno della scena indipendente. La descrizione del loro “quiet noise” sembra quasi un ossimoro e, in effetti, si muove lungo la linea della contraddizione, dove trova gli equilibri più ambigui: tappeti elettronici, melodie trattenute, momenti sospesi. La loro proposta non punta a stupire con un impatto effimero e immediato, ma costruendo una tensione sottile. È un linguaggio sonoro ampio e visionario.

Snacky Nights, il punto di incontro tra melodia e rumore

A condividere il palco del PunkFunk Sidekick saranno gli Snacky Nights, realtà palermitana nata nel 2024 e già collocata in quella zona di confine tra Dreampop e Shoegaze. Anche in questo caso, meglio non perdersi alla ricerca di inutili etichette: non basta dire “melodia e rumore”, per spiegare un progetto che tenta di sintetizzare influenze internazionali con un’identità personale. Il sound è persona e contemporaneo.

Il filo rosso della serata del 22 novembre sta nella volontà di unire sensibilità diverse e aprire spazi in cui l’ascolto non è mai scontato. Chi sceglie di vivere la musica come esperienza, e non come semplice sottofondo, ha già il suo motivo per passare dal PunkFunk Sidekick. Chi non ha ancora quel motivo, passerà dal PunkFunk Sidekick per trovarlo.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

