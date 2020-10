Stop al viaggio per l’Europa di Biagio Conte. “Fratel Biagio in cammino a piedi nell’Europa si rende conto che per non causare altri disagi e difficoltà alle varie nazioni per l’enorme emergenza covid sospende momentaneamente il cammino a piedi rientrando nell’Italia con mezzi di trasporto. In questo momento dopo aver completato il cammino a piedi nella terra di Inghilterra, sono arrivato nello stato dell’Olanda nella capitale Amsterdam. Adesso STOP, dopo l’emergenza covid, mi farò riportare nella capitale dell’Olanda dove ero arrivato per ripartire a piedi e continuare così il Santo viaggio nell’Europa dell’est. Mi ritirerò in eremitaggio nelle montagne della Terra di Sicilia per pregare ed essere solidale per tutte le nazioni del mondo e vicino alla Missione di Speranza e Carità che in questo momento dell’epidemia è tanto provata e sofferta. Diamoci forza e non perdiamo la speranza il buon Dio rimetterà ordine e ristabilirà la Giustizia e la Pace”

Il missionario ieri avevarivolto una lettera alle istituzioni “Non lasciate sola la missione, non abbandonateci. Costruiamo un futuro migliore tutti insieme”. Sono le parole di Biagio Conte, in missionario laico, che guida la Missione Speranza e Carità di Palermo. Le quattro strutture palermitano della missione sono state dichiarate dal presidente della Regione Nello Musumeci “zone rosse” dopo le decine di casi Covid riscontrati tra gli ospiti di Biagio Conte. L’ultimo bollettino risale al 3 ottobre, uno solo il positivo riscontrato tra gli ospiti di via Decollati, nessun altro caso nelle altre sedi.

Da quando si è manifestata l’emergenza che ha portato alla dichiarazione della Zona Rossa, sono stati in totale 67 gli ospiti delle diverse sedi della missione che sono stati allontanati dalla stessa: 37 asintomatici trasferiti presso l’Hotel Covid e 30 sintomatici trasferiti presso strutture ospedaliere.

“Mi raccomando di non abbandonarci e di non lasciare sola la missione di speranza e carità, cioè i più poveri, i più deboli. Grazie e buona Missione a tutti perché ognuno deve fare la sua parte per costruire insieme un mondo migliore”.