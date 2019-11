IL NUOVO VANGELO di Milo Rau a Palermo

#TranseuropaFestiva ha chiuso il sipario con IL NUOVO VANGELO di Milo Rau, un ampio progetto in cui realtà e finzione si mescolano per scavare alle radici del Vangelo e mettere in scena la "Passione" di un'intera civiltà: arrivando dal mare, rifugiati e contadini hanno narrato la sofferenza degli emarginati proclamando un messaggio di solidarietà internazionale. Portavoce della campagna politica La rivolta della dignità è il "Cristo nero" Yvan Sagnet, attivista camerunese che nel 2011 ha guidato il primo sciopero dei braccianti stranieri in Italia. Grazie ai tantissimi partcipanti di queste incredibili giornate di #Transeuropa2019 a Palermo che con curiosità e motivazione hanno innescato un dialogo transazionale, stimolante, utile e profondamente costruttivo.European AlternativesVideo @Maghweb

