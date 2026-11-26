Un piccolo biglietto scritto il 23 luglio 1945, probabilmente durante i giorni della prigionia a Bombay nel corso della Seconda guerra mondiale, è finalmente tornato a casa dopo oltre ottant’anni. La storia a lieto fine si è conclusa questa mattina a Palermo, negli uffici dell’Anagrafe comunale di viale Lazio, dove i discendenti di Salvatore Enzo Martines hanno potuto stringere tra le mani quelle parole d’affetto indirizzate alla madre e ai familiari.

Dal mercatino di Prato allo schedario storico di Palermo

Il viaggio a ritroso del documento era iniziato nel novembre scorso, grazie all’intuizione di Daniela Casini, una cittadina residente a Prato appassionata di documentazione storica. Rovistando in un mercatino dell’usato, la donna si era imbattuta nel biglietto del 1945 e, comprendendone subito il valore affettivo oltre che storico, aveva deciso di contattare il Comune di Palermo per rintracciare i legittimi destinatari.

La segnalazione, raccolta dal sindaco Roberto Lagalla e trasmessa tramite la Polizia municipale, ha messo in moto la macchina dell’Anagrafe. Attraverso una minuziosa consultazione delle banche dati e dello schedario storico cartaceo, i dipendenti comunali hanno ricostruito l’albero genealogico di Salvatore Enzo Martines: in un primo momento è stato individuato il nipote Salvatore Ciofalo (figlio della sorella Elvira), fino ad arrivare alla figlia diretta dell’autore del biglietto, la signora Adele, e alla nipote Germana Zasa.

La consegna in viale Lazio e il collegamento a distanza

Questa mattina, negli uffici di viale Lazio, Adele Martines e la figlia Germana Zasa hanno ricevuto ufficialmente il cimelio di famiglia. All’emozionante momento ha preso parte anche Daniela Casini, collegata da Prato in videochiamata, ricevendo il ringraziamento diretto dei familiari per aver salvato dall’oblio un frammento così intimo della loro storia.

“Questa vicenda dimostra quanto sia prezioso il lavoro svolto quotidianamente dai nostri uffici comunali e, in particolare, dall’Anagrafe, che non si limita alla gestione degli atti e delle pratiche amministrative, ma custodisce e ricostruisce la memoria delle nostre comunità e delle nostre famiglie”, sottolinea l’assessore all’Anagrafe, Dario Falzone. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale per la professionalità e la meticolosità con cui ha condotto le ricerche e alla signora Daniela Casini, che ha avuto la sensibilità di non considerare quel biglietto un semplice oggetto ritrovato. Oggi abbiamo restituito a una famiglia un pezzo della propria storia, custodito per oltre ottant’anni”.