Clima teso all’Ars e stop a tutti gli emendamenti della Lega alle variazioni di bilancio regionale in discussione in Commissione. Venerdì è stata stanziato un milione per il disastro di Ravanusa ma sul resto c’è tensione

Il “rammarico” del segretario Nino Minardo

“Rammarico per le decisioni assunte in Commissione Bilancio dove, ad eccezione di una norma che riguarda i ristori per gli agricoltori danneggiati dalle recenti inondazioni dei campi, tutte le proposte della Lega sono state respinte “con un grave danno per alcuni settori gravemente colpiti dal Covid19” e “mostrando poca attenzione ai diritti già maturati dagli operatori sanitari impegnati contro la pandemia” esprime il Segretario regionale del partito di Matteo Salvini, commentando proprio i lavori della Seconda Commissione dell’Assemblea Regionale, chiamata a discutere le variazioni di bilancio, dove in rappresentanza della Lega era presente Marianna Caronia che ha presentato alcuni emendamenti.

Bene fondi per danni alluvione, male il resto

“Siamo ovviamente soddisfatti per l’introduzione della norma che stanzia 450 mila euro per gli interventi di prima assistenza a favore di chi ha subito danni dalle recenti alluvioni – afferma Minardo – anche se altrettanto ovviamente bisogna accelerare i tempi per trovare altre e più cospicue risorse”.

“Allo stesso tempo però non possiamo che stigmatizzare il comportamento della maggioranza che ha rifiutato altre tre nostre proposte, tre norme non solo di buon senso ma anche di priorità per il nostro partito in vista del dibattito sul bilancio regionale”.

Le norme bocciate

“La prima norma da noi proposta mirava a far slittare i termini di rendicontazione per gli operatori turistici che hanno beneficiato di contributi per il miglioramento delle strutture ma che, proprio per il Covid19, non hanno potuto completare i lavori. La proroga è indispensabile altrimenti tantissimi operatori alberghieri dovranno rinunciare ai finanziamenti e perderanno le somme che hanno già anticipato”.

“La seconda norma è quella che prevedeva di estendere anche al 2022 l’esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per i concessionari di lidi e spiagge, altra categoria fortemente danneggiata dalla pandemia”.

“Infine è venuta l’incredibile bocciatura della proposta di garantire agli operatori sanitari del Cervello i “bonus Covid19″ previsti nella finanziaria del 2020”.

Proposte irrinunciabili

Le tre norme sono per la Lega Sicilia irrinunciabili e su queste, come su tante altre, condurremo in aula, a Palazzo dei Normanni, un’autentica battaglia politica e parlamentare in vista dell’approvazione del bilancio.”