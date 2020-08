Una bambina di quasi due anni è grave in ospedale dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione.

Il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Fiera dell’Eremita in un quartiere periferico di campobello di Mazara. la bambima, a quanto pare, stava gioocando quando, per motivi che dovranno essere accertati, è caduta dal balcone dell’abitazione che sorge al primo piano di una delle palazzine della strada.

Secondo il racconto fatto a investigatori e soccorritori arrivati sul posto la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei gentori per andare a fare un gioco in balcone che le sarebbe stato vietato in passato. prprio queste circostanze dovranno essere accertate. Di fatto, però, durante questo gioco la piccola ha perso l’equilibrio precipitando dal primo piano.

La piccola, trasportata d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele II di Campoobello di Mazara, dopo le prime cure e vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasferiota in elisoccorso all’ospedale Pediatrico Di Cristina ovvereo l’ospedale dei Bambini di Palermo.

Si trova, invece, all’ospedale Cervello un’altra bambina di sei mesi già cianotica e che rischiava il soffocamento è stata salvata grazie all’azione repentina da parte di una pattuglia della Polizia Municipale di Palermo che ha capito la gravità della situazione e l’ha trasportata in ospedale senza attendere l’arrivo dei soccorsi visto anche che l’evento è accaduto non lontano dall’ospedale dove è stata poi presa in cura.

A rendere nota la vicenda è la stessa polizia municipale che non fornisce particolari dettagli se non di aver soccorso ieri pomeriggio una bambina in evidente pericolo di vita.

Il fatto si è verificato in via Ammiraglio Persano dove una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini per una bambina di appena sei mesi che era già cianotica. verificato rapidamente il concitato racconto fatto dai passanti e le condizioni della bambina gli agenti hanno deciso di agire non avendo sufficienti conoscenze mediche personali per operare sul posto una rianimazione dedicata all’evento in corso. Così hanno condotto la bambina insieme ad un soccorritore all’ospedale Cervello dove, entrata al pronto soccorso in codice rosso, è stata rianimata subnito sul posto dal personale sanitario.

La piccola è stata poi ricoverata per accertamenti successi così come sulla sequenza degli eventi sono in corso approfondimenti per comprendere se, come sembra, l’intera vicenda sia ricondibile ad un semplice quanto potenzialmente drammatico incidente