La reazione

“Il nostro plauso e un abbraccio fraterno a Nunzio Mogavero che ha mostrato ancora una volta coraggio salvando 4 bambini a Isnello. Siamo fieri di averti nella nostra squadra”. Così Pierluigi Manca e Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia e segretario generale della Fai Cisl Palermo Trapani, rivolgono un encomio al forestale 49enne che ha tratto fuori 4 bambini da un incendio divampato in casa, a Isnello in provincia di Palermo.

“Nunzio è un nostro iscritto – aggiungono Manca e Scotti- fraterno amico di vita del nostro capolega di Isnello, Giuseppe Alleca, e già in passato ha dimostrato senso del dovere e generosità. Storie come queste devono servire per smontare i pregiudizi e i falsi luoghi comuni sui forestali, che svolgono un ruolo indispensabile al servizio della società. È ora che le istituzioni e la classe politica diano la giusta dignità a questi lavoratori che senza clamore operano con abnegazione e a costo di sacrifici personali”.

Dopo l’intervento è stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. Le fiamme sono divampate al piano terra e si sono propagate al primo piano dove si trovavano tre sorelline e un loro cuginetto. La madre delle bambine si era allontanata per fare la spesa poco prima che divampasse un incendio provocato, a quanto pare, da un corto circuito all’impianto elettrico. Mogavero ha tentato di entrare nell’edificio ma il portone d’ingresso era bloccato. Con l’aiuto di due carabinieri che stavano partecipando al funerale è riuscito a raggiungere, inerpicandosi sulla parete, il balcone al primo piano.