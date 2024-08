Un bambino di soli 10 mesi è ricoverato in osservazione al Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello di Palermo dopo aver ingerito accidentalmente della cannabis. L’episodio è avvenuto nella notte in un paese costiero della provincia, dove il piccolo si trovava in casa con i genitori, entrambi poco più che ventenni.

Indagini in corso

Intorno a mezzanotte, i genitori si sono accorti che il figlioletto non stava bene e lo hanno immediatamente trasportato al Pronto Soccorso. Gli esami medici hanno rilevato la presenza di Thc, il principio attivo della cannabis, nelle urine del bambino. Immediatamente allertati dai medici, i carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Al momento, l’ipotesi più probabile è che il piccolo abbia trovato e ingerito la droga accidentalmente in casa. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Tragedia a Collesano, muore bimbo

L’annuncio della nascita del piccolo Ettore era arrivato appena due settimane fa poi di colpo la tragedia. Un dolore straziante ha invaso la famiglia di Ettore Gargano, un bambino appena nato scomparso prematuramente. Il neonato, della cui nascita lo stesso comune di Collesano aveva informato l’intera cittadinanza attraverso i social, si è spento lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori e della comunità. La piccola comunità montana adesso deve fare i conti con una tragedia inattesa.

Il cordoglio dell’amministrazione

E’ toccato alla stessa amministrazione comunale dare la triste notizia dopo aver dato notizia del lieto evento. “La nostra Comunità oggi è scossa dalla drammatica notizia che lascia ognuno di noi inerme di fronte a tanto dolore. Un dolore straziante e incomprensibile che oggi questi giovani genitori, insieme ai familiari tutti, stanno provando. Il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio comunale, insieme alla comunità intera, fanno sentire forte il loro abbraccio e la loro vicinanza. Ci stringiamo al dolore delle famiglie Gargano e Ippolito. Al piccolo Ettore, che ha vissuto pochi giorni su questa terra ricevendo l’amore immenso di mamma e papà, vanno il nostro pensiero e le nostre preghiere. Vola in alto tra gli angeli!”