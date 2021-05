Sale bingo chiuse da 7 mesi, in Sicilia duemila lavoratori allo stremo

Redazione di

10/05/2021

Il settore gioco legale chiede la riapertura Manifestazione nazionale il 12 maggio A Palermo presidio davanti la Prefettura della città Lavoratori fermi dallo scorso mese di ottobre La grande preoccupazione dei sindacati Scoppia la rivolta dei lavoratori delle sale bingo e gaming hall. Mercoledì prossimo, 12 maggio, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil protesteranno davanti alla prefettura di Palermo nell’ambito di una manifestazione nazionale per chiedere maggiore attenzione alla categoria ormai ferma da troppo tempo. Il futuro, per i lavoratori del settore, è davvero a tinte fosche. In Sicilia duemila lavoratori fermi dal mese di ottobre Sono duemila circa i lavoratori del gioco legale in Sicilia ormai fermi nell’attività dallo scorso ottobre, provenienti da una ulteriore precedente chiusura per lockdown e ormai allo stremo delle loro economie. Non riapriranno a breve “Come se non bastasse – scrivono i segretari generali Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto – a tutto questo si aggiungono gli ultimi provvedimenti del governo, anche in proiezione per le prossime settimane, che sembrano avere accantonato ogni possibilità di riapertura nel medio termine, relegando i lavoratori del “gioco legale” ad un’attesa che ormai sembra interminabile nonché ad una condizione che rasenta l’indigenza”. I sindacati chiedono al prefetto di rappresentare la forte preoccupazione per il settore. Qualche giorno fa il flash mob a Palermo Il 7 maggio sono tornati in piazza le lavoratrici e i lavoratori del settore gioco legale delle sale bingo, sale scommesse e gaming hall di Palermo e Trapani per lanciare un appello alle istituzioni affinché si ricordino che sono migliaia gli addetti da troppo tempo fermi a causa dello stop al settore gioco legale. “Fateci riaprire” “Fateci riaprire”, questo il messaggio del flash mob che si è tenuto a Palermo, in Piazza Politeama, lanciato dai lavoratori del settore gioco legale che, insieme alla FISASCAT CISL Palermo Trapani, a gran voce hanno ricordato di esserci. Di essere in tanti. Migliaia di lavoratori ormai stanchi di attendere, invano, che venga prevista una data di riapertura delle sale da gioco. Il 12 maggio, dunque, manifestazioni si terranno in tutta Italia davanti le prefetture dei capoluoghi di regione o davanti le sedi delle giunte regionali. (foto di repertorio)

Il settore gioco legale chiede la riapertura

Manifestazione nazionale il 12 maggio

A Palermo presidio davanti la Prefettura della città

Lavoratori fermi dallo scorso mese di ottobre

La grande preoccupazione dei sindacati

Scoppia la rivolta dei lavoratori delle sale bingo e gaming hall. Mercoledì prossimo, 12 maggio, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil protesteranno davanti alla prefettura di Palermo nell’ambito di una manifestazione nazionale per chiedere maggiore attenzione alla categoria ormai ferma da troppo tempo.

Il futuro, per i lavoratori del settore, è davvero a tinte fosche.

In Sicilia duemila lavoratori fermi dal mese di ottobre

Sono duemila circa i lavoratori del gioco legale in Sicilia ormai fermi nell’attività dallo scorso ottobre, provenienti da una ulteriore precedente chiusura per lockdown e ormai allo stremo delle loro economie.

Non riapriranno a breve

“Come se non bastasse – scrivono i segretari generali Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto – a tutto questo si aggiungono gli ultimi provvedimenti del governo, anche in proiezione per le prossime settimane, che sembrano avere accantonato ogni possibilità di riapertura nel medio termine, relegando i lavoratori del “gioco legale” ad un’attesa che ormai sembra interminabile nonché ad una condizione che rasenta l’indigenza”. I sindacati chiedono al prefetto di rappresentare la forte preoccupazione per il settore.

Qualche giorno fa il flash mob a Palermo

Il 7 maggio sono tornati in piazza le lavoratrici e i lavoratori del settore gioco legale delle sale bingo, sale scommesse e gaming hall di Palermo e Trapani per lanciare un appello alle istituzioni affinché si ricordino che sono migliaia gli addetti da troppo tempo fermi a causa dello stop al settore gioco legale.

“Fateci riaprire”

“Fateci riaprire”, questo il messaggio del flash mob che si è tenuto a Palermo, in Piazza Politeama, lanciato dai lavoratori del settore gioco legale che, insieme alla FISASCAT CISL Palermo Trapani, a gran voce hanno ricordato di esserci. Di essere in tanti. Migliaia di lavoratori ormai stanchi di attendere, invano, che venga prevista una data di riapertura delle sale da gioco.

Il 12 maggio, dunque, manifestazioni si terranno in tutta Italia davanti le prefetture dei capoluoghi di regione o davanti le sedi delle giunte regionali.

(foto di repertorio)