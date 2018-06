L'evento

Nell’anno europeo dei Beni Culturali, nella cornice di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12, in relazione alle celebrazioni della Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo (21 Maggio) e della Giornata Internazionale della Biodiversità (22 Maggio) appena trascorse, un focus sui temi della biodiversità e diversità culturale, per celebrare, riscoprire e vivere le bellezze culturali e paesaggistiche della città di Palermo a partire dai luoghi vissuti dalla Santa. “Biodiversità e Diversità Culturale SUI PASSI DI ROSALIA” (9-10 giugno Palermo) è una manifestazione promossa da Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Palermo e dalla cooperativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, animatore dell’Officina Territoriale di Policoro.

L’evento dal taglio naturalistico, culturale e religioso, con focus su Monte Pellegrino e Santa Rosalia, trae spunto dal tema di Manifesta 12, “Il Giardino Planetario: coltivare la coesistenza”, e si articolerà in due giornate: il 9 giugno con il Convegno “Biodiversità e diversità culturale SUI PASSI DI ROSALIA” a Palazzo Alliata di Villafranca, Piazza Bologni (Palermo) e il 10 giugno con la giornata naturalistica “Sul più bello del mondo” all’interno della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino.

La due giorni inaugurerà l’attività dell’Officina Territoriale “Monte Pellegrino-Favorita-Costa Nord-occidentale-Itinerarium Rosaliae” del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Palermo, affidata alla cooperativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura con il coordinamento della Dr.ssa Marida Giordano, e darà l’avvio al programma di iniziative di animazione territoriale del palinsesto Biodiversità e Diversità Culturale SUI PASSI DI ROSALIA.

L’evento sarà l’occasione per l’Officina Territoriale di presentare alla città il suo piano di lavoro e le attività del palinsesto che saranno sviluppate, con il coinvolgimento delle risorse e delle realtà locali, nell’area di competenza dell’Officina e lungo l’Itinerarium Rosaliae, che investe, a livello locale, una vasta area della città di Palermo dal centro storico al Monte Pellegrino, mentre, a livello territoriale, attraversa il territorio di 14 Comuni, inclusi quelli dell’area metropolitana di Palermo, collegando l’Eremo di Santo Stefano alla Quisquina al Santuario di Monte Pellegrino.

La giornata di convegno del 9 giugno, che si terrà nella cornice di Palazzo Alliata di Villafranca dalle ore 8.30 alle ore 18.00, si articolerà in 4 sessioni tematiche: “Monte Pellegrino e biodiversità”; “Monte Pellegrino e Rosalia, tesori nella città di Palermo tra passato e presente”; “La diversità culturale nella Palermo di Rosalia”; Tavola rotonda “La Palermo di Rosalia, città dei giovani e della diversità”. Alle ore 14.30 e alle ore 18.00 sarà possibile effettuare la visita del Palazzo Alliata di Villafranca in collaborazione con l’Associazione Palazzo Alliata (per info e prenotazioni: 328.7328718/329.8490878 – korai@korai.it; ticket ridotto per i convegnisti). Al termine dei lavori, a partire dalle ore 18.30, per commemorare la prima processione delle spoglie di Santa Rosalia (9 giugno 1625) cui seguì la scomparsa della peste dalla città di Palermo, si terrà a Piazza Bologni un momento di animazione e festa: dai balconi di Palazzo Alliata il racconto del passaggio delle spoglie di S. Rosalia a cura di Lollo Franco e di Rosario Versaggio con la partecipazione del M° Giovanna Ferrara; giocolieri, artisti di strada e fuoco di festa a cura di Circ’Opificio; intervento corale con intonazione del Te Deum. Per l’occasione sarà inoltre possibile effettuare dalle ore 20.30 alle ore 24.00 la visita serale ai tetti della Cattedrale (apertura straordinaria con pagamento di ticket. Per info contattare: 329.3977513 – tourcattedrale@diocesipa.it).

La giornata naturalistica del 10 giugno darà l’avvio a SUL PIU’ BELLO DEL MONDO. Riscoprire Monte Pellegrino, progetto di valorizzazione del “promontorio più bello del mondo” (cit. Goethe), che inaugura le attività che l’Officina metterà in campo nella Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino con la collaborazione della Reggenza del Santuario di Santa Rosalia, l’Ente Gestore della Riserva-Ass.ne Rangers d’Italia-Sez.Sicilia, il Comune di Palermo e varie realtà locali.

“Sul Più Bello del Mondo” intende promuovere, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza in processi di partecipazione attiva, il miglioramento della fruizione della Riserva Naturale Orientata, nel rispetto delle sue caratteristiche di biodiversità, e dell’area legata al Santuario nella cura dei suoi caratteri identitari sotto il profilo culturale e devozionale. L’obiettivo è incentivare la frequentazione del Monte da parte di turisti, pellegrini, scuole, università, cittadini che vogliono riappropriarsi e prendersi cura dei luoghi della propria città nella prospettiva del bene comune.

Nella giornata di apertura di “Sul Più Bello del Mondo”, una serie di iniziative ambientali, culturali e ricreative per grandi e piccini, amanti della natura e sportivi, e per chiunque desideri trascorrere una giornata tra le bellezze culturali e paesaggistiche delle Riserva. Nel palinsesto della giornata, percorsi naturalistici in compagnia di guide turistiche lungo il sentiero della scala vecchia con la collaborazione gratuita dell’Ente Gestore della Riserva-Ass.ne Rangers d’Italia-Sez.Sicilia, la liberazione di un aquila biancone e di un falco di palude a cura di LIPU ed Istituto Zooprofilattico, i percorsi in mountain bike a cura di FIAB, il fotocunto di Santa Rosalia curato dall’artista Elisa Martorana, le passeggiate e i circuiti di visita guidata, immersi nella natura, alla scoperta della biodiversità del Gorgo di Santa Rosalia e di un affascinante labirinto unicursale cretese in collaborazione con l’associazione Alzati e Cammina, le attività ludiche ricreative per famiglie e bambini attorno al Gorgo di Santa Rosalia a cura di Giocherenda, PALERMOSCIENZA, Biblioteca Le Balate, Casa dei Bimbi, Circ’Opificio, FIAB, Ass.ne Allevatori Apis mellifera siciliana.

L’occasione vedrà la partecipazione del gruppo ippomontato del Corpo Forestale Regione Sicilia, dell’UNITALSI e delle miniguardie di Fareambiente in collaborazione con l’I.C.S. Perez Madre Teresa di Calcutta.