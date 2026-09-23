A Carini

Dalle atmosfere bavaresi dell’Oktoberfest alle suggestioni da brivido di Halloween, il Bioparco di Sicilia, al civico 420 di via Amerigo Vespucci a Carini, si prepara a vivere una stagione autunnale ricca di appuntamenti pensati per famiglie, adulti e bambini, coniugando il contatto con la natura, l’intrattenimento e le tradizioni gastronomiche.

Il primo grande evento in calendario è fissato per domenica 11 ottobre quando, dalle 10 alle 17, il parco ospiterà una speciale edizione dell’Oktoberfest in stile siciliano. Durante l’intera giornata, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa arricchita da giochi, attività creative e intrattenimento dal vivo. Per i più piccoli, la zona fattoria diventerà un laboratorio a cielo aperto con l’iniziativa “Piccoli artisti del pretzel”, dove i bambini potranno decorare i tipici lievitati bavaresi.

Il programma di animazione vedrà inoltre protagonista lo show di magia dell’animazione di Mago Max e l’allestimento di un luna park bavarese ricco di sfide per tutte le età. Non mancheranno i momenti dedicati agli animali: al chiosco del fattore sarà infatti possibile acquistare la “snack bag” con il fieno da donare agli ospiti della fattoria, mentre chi vorrà potrà gustare il tradizionale “scaccio” siciliano con frutta secca e semenza. Anche il menu della giornata sarà a tema con wurstel, pretzel, birra e l’immancabile grigliata (sono previste delle riduzioni per chi acquisterà il ticket online). Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, è opportuno partecipare indossando un abito o un accessorio a tema bavarese.

Concluso l’Oktoberfest, il Bioparco cambierà veste nei giorni di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre per celebrare Halloween, accogliendo i visitatori dalle 9.30 alle 16. In queste due giornate, la struttura proporrà un’esperienza tra natura e mistero caratterizzata da allestimenti a tema, animazione, sessioni di truccabimbi e il percorso della serra dei brividi. Un momento centrale sarà dedicato agli arricchimenti ambientali speciali a tema Halloween preparati dagli operatori per gli animali del parco.

L’evento sarà accompagnato da offerte culinarie dedicate e ulteriori sorprese che verranno dettagliate nei prossimi giorni assieme al programma completo. I biglietti (11 euro ridotto per bambini fino a 9 anni; 13,50 euro intero) possono essere acquistati sia in biglietteria che sul sito ufficiale del parco: www.bioparcodisicilia.it.