le Notti della Bellezza si dedicano a cinema e food

Continuano le tantissime sorprese di RestART! L’ultimo weekend è condito da una gustosa novità all’Oratorio San Mercurio che, come in ogni occasione, sarà aperto per le visite notturne dalle ore 19.00 alle 24.00.

Per l’occasione stasera 29 agosto si presenta una selezione di cartoon dall’irriverente verve umoristica. Felix the Cat, Popeye, Betty Boop, Mickey Mouse e Bugs Bunny saranno i protagonisti di divertenti e improbabili gag comiche, una dimensione ludica e ricca di inventiva in grado di risvegliare il piccolo fanciullo che è in noi.

Durante il percorso di visita, oltre al cinema, i clienti di RestART potranno essere protagonisti di una degustazione di prodotti tipici siciliani d’eccellenza offerti da alcune giovani aziende innovative, leader nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Nel dettaglio, la degustazione all’Oratorio San Mercurio riguarderà:

– La Birra Bruno Ribadi dell’omonimo birrificio di Cinisi, azienda che nei primi anni di vita ha saputo affermare sui mercati nazionali ed internazionali, la birra siciliana artigianale di qualità;

– Il caseificio Bompietro che dall’entroterra della provincia palermitana rappresenta il territorio attraverso una varietà di formaggi tipici della tradizione e grazie ad un assaggiatore ONAF racconterà il territorio siciliano, da Marettimo a Capizzi, attraverso le proprie produzioni;

– Insicilia.com, l’e- commerce di prodotti tipici regionali che da qualche anno esporta in Italia e nel mondo i migliori marchi della produzione agroalimentare locale e che offrirà una selezione dei prodotti di eccellenza attualmente presenti sul web.