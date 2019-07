Disagi per chi ha come gestore telefonico Wind, il ripetitore di via Ugo la Malfa non funziona. Chi gravita in quella zona potrebbe avere problemi nella ricezione delle chiamate. Monta feroce la protesta degli utenti che da sabato scorso hanno questo disservizio.

Da Wind fanno sapere: ” il ripetitore verrà riparato entro domani (17 luglio), ci scusiamo con i nostri clienti che a tratti non hanno ricezione e consigliamo di togliere momentaneamente le opzioni della segreteria telefonica. Il problema si manifesta solo in certi momenti della giornata – proseguono – quando le chiamate vengono gestite casualmente da quel ripetitore, gli altri funzionano benissimo. Per disattivare la segreteria telefonica bisogna digitare # # 004 #, invio chiamata, poi spegnere il cellulare per un minuto e riaccenderlo”.