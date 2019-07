La nota della Prefettura

Con provvedimento notificato in data odierna è stata dichiarata la sospensione di Salvatore Gambino dalla carica di Sindaco del Comune di Torretta.

Il provvedimento è stato disposto a seguito dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti del medesimo, sottoposto ad indagini per concorso esterno in associazione mafiosa, nel quadro della importante operazione effettuata dalla Polizia di Stato e dall’FBI sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che ha colpito il mandamento mafioso di Passo di Rigano con oltre 15 persone raggiunte dalla misura cautelare disvelando l’asse tra clan siciliani e americani.