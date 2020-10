a disposizione dei nostri lettori 100 ingressi gratuiti

BlogSicilia vi porta al cinema. Grazie alla collaborazione tra la nostra testata e Blu&Blu Network, i nostri lettori avranno la possibilità di aggiudicarsi 50 inviti gratuiti (ognuno valido per due persone, per un totale di 100 biglietti) per assistere alla proiezione del film “Paradise – una nuova vita” del regista Davide Del Degan, che si terrà al cinema King di Palermo da giovedì 8 ottobre a domenica 11 ottobre.

Ogni invito assegnato ai nostri lettori sarà valido per ritirare alla cassa, semplicemente dando il proprio nome e cognome, due biglietti gratuiti validi per qualsiasi spettacolo dei seguenti giorni:

– giovedì 8 ottobre – 10 inviti

– venerdì 9 ottobre – 10 inviti

– sabato 10 ottobre – 20 inviti

– domenica 11 ottobre – 10 inviti.

I lettori possono chiedere l’invito inviando una mail a: info@blublunetwork.com

Il film “Paradise – Una nuova vita” è presentato da PILGRIM e RAI CINEMA, è una coproduzione Italia – Slovenia ed è prodotto da Pilgrim e A Atalanta con Rai Cinema, distribuito da Fandango.

Calogero è un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Siciliano, venditore di granite, un giorno assiste ad un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed è così che Calogero viene impacchettato e spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: tra le montagne del Friuli, a Sauris, un villaggio di gente ospitale, ma che lui fa fatica a capire. Calato in una realtà completamente diversa così distante da tutto ciò che ama, tra le nevi e nessuno a cui vendere granite, Calogero si ritrova solo, perso, spaesato. Ancora alle prese con il rammarico per aver perso il contatto con la sua famiglia, che si è rifiutata di seguirlo, e con la sua unica figlia, che non ha neanche fatto in tempo a veder nascere, un arrivo in paese crea altro scompiglio nella sua nuova vita. Il killer contro cui lui ha testimoniato è diventato a sua volta un collaboratore di giustizia e, per un errore amministrativo tipicamente italiano, è stato spedito nella stessa località, con lo stesso falso nome. Il nostro Calogero è convinto che sia lì per ammazzarlo, e non sa che il killer, contrariamente a lui, vive questa cesura col proprio passato come un’opportunità che la vita gli ha voluto regalare.

NOTE DI REGIA

Calogero non ha mai voluto essere un eroe, e suo malgrado si ritrova ad affrontare una scelta troppo grande e le relative conseguenze. Solo e nel posto sbagliato si sente abbandonato dalla famiglia e minacciato dal sicario che ha denunciato, che al contrario scappa da una vita che non avrebbe voluto. Paradossalmente per il Killer, Calogero è un liberatore. La sua testimonianza era l’occasione che aspettava per poter abbracciare un nuovo se stesso. Così paurosamente vicini, i due cominciano a conoscersi e a capire che per loro una nuova vita è possibile. Calogero da vittima disorientata dalla situazione prenderà via via coraggio fino a diventare padrone del proprio destino, vestendo per il Killer anche i panni dell’amico fidato che ne ascolta confidenze e debolezze. Ci spiazzerà aprendosi perfino alle possibilità di un amore diverso. Lo stile è volutamente tragicomico, e attinge dalla lezione del cinema di genere e d’autore, dove la scuola di partenza è la commedia all’italiana, che utilizza una fisicità e un umorismo talvolta grotteschi per dare risalto alla tragica vita dei personaggi. L’intento è quello di concentrare lo sguardo sui protagonisti, di liberarli da ideologie e missioni sociali per fare emergere tutti i contrasti che li contraddistinguono. I silenzi della montagna e del manto nevoso, gli spifferi del vento sui pini, gli scricchiolii della foresta e i versi degli animali che la abitano saranno le atmosfere che accompagneranno Calogero e il Killer nella loro nuova vita.

Davide Del Degan nasce a Trieste nel 1968. Laureato in Scienze Politiche, si avvicina al cinema lavorando nelle produzioni che vengono girate a Trieste, da assistente alla regia con Bigas Luna a esperienze attoriali che lo portano a studiare al Drama Acting Center di Lubiana. Ma la sua vocazione è la regia ed esordisce nel 2001 con il cortometraggio “A corto d’amore” a cui segue nel 2004 il cortometraggio Interno 9, vincitore del Globo d’oro e nominato al David di Donatello come miglior cortometraggio. Seguono i cortometraggi Favola zingara (2008), Il prigioniero (2008) e Habibi, vincitore del Nastro d’Argento nel 2011 come miglior cortometraggio e pluripremiato in tutto il mondo. E’ del 2014 invece la collaborazione con il regista greco Thanos Anastopoulos con il quale firma il documentario L’Ultima Spiaggia (2016), nella selezione ufficiale del 69° Festival di Cannes. Il documentario è stato distribuito in Italia e in Francia ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Paradise, una nuova vita è il suo primo lungometraggio di finzione.

PERSONAGGI E INTERPRETI

Calogero: Vincenzo Nemolato

Killer: Giovanni Calcagno

Klaudia: Katarina Čas

Padre Georg: Branko Završan

Lucia: Selene Caramazza

Mair: Andrea Pennacchi

Sicari: Claudio Castrogiovanni, Domenico Centamore

MAIN CREDITS

Regia: Davide Del Degan

Sceneggiatura: Andrea Magnani

Fotografia: Debora Vrizzi

Montaggio: Luigi Mearelli

Scenografia: Niko Novak

Costumi: Polonca Valentinčič

Suono: Francesco Morosini

Musiche Originali: Luca Ciut

Prodotto da: Andrea Magnani, Gianpaolo Smiraglia, Stefano Basso e Branislav Srdić

Film riconosciuto di interesse culturale con il contributo economico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Realizzato con il sostegno di Slovenian Film Center · Viba Film · Friuli Venezia Giulia Film Commission ·

Fondo Audiovisivo FVG · Regione Lazio, Avviso Pubblico Attrazione Produzioni Cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020)

Durata: 83’