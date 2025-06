Bollino rosso per ondate di calore pericolose nella giornata di domani 1 luglio a Palermo. L’allarme caldo, colpi di calore e allerta incendi in Sicilia è contenuto nel nuovo bollettino della protezione civile, il numero 128 del 30 giugno con previsioni a valere dalla mezzanotte del 1 luglio.

Rischio da ondata di calore

L’allarme rosso per il rischio ondate di calore è previsto bel capoluogo di Regione dove sono attesi di nuovo 37 gradi come per l’allarme del fine settimana scorso ma con un tasso di umidità che lascia immaginare temperature percepite che possono essere anche di 4 gradi al di sopra della temperatura reale quindi fino sa 41 o 41 gradi percepiti

Per la città di Palermo è previsto, per l’intera giornata di oggi, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), livelli, invece, 1 di colore giallo per Catania e Messina nonostante le temperature previste non siano molto più basse, si parla di 35 gradi.

Rischio incendi, solo pre allerta

Sul fronte degli incendi, invece, si registra solo un sistema di pre allerta su sei province mentre la situazione non dovrebbe presentare rischi nel Trapanese, nel Messinese e nel Siracusano

L’intero Paese nella morsa del caldo

L’anticiclone africano Pluto, così chiamato per la sua potenza evocativa, continua a dominare le temperature nella penisola o lo farà ancora per metà di questa settimana. I modelli meteorologici non prevedono cambiamenti significativi a breve termine. Tuttavia, a partire dal 4 luglio, si intravede una maggiore instabilità al Nord, con temporali in montagna e un lieve calo delle temperature nelle pianure. Fino ad allora, l’Italia dovrà affrontare condizioni climatiche estreme, con un’afa che non concede tregua.

La Sicilia, naturalmente, vive una situazione di maggiore complessità sul fronte delle ondate di calore ma ci sono anche molte città del centro e del nord che devono affrontare allerta caldo di livello elevato.