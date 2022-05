Il caso di via Guido Rossa

Erba alta cresciuta in mezzo ai marciapiedi a causa dei mancati interventi di manutenzione ordinaria: succede a Bonagia, quartiere periferico della III Circoscrizione di Palermo. Problema, in particolare, segnalato dai residenti e dai titolari di attività commerciali di via Guido Rossa, che lamentano una mancata attenzione da parte delle istituzioni locali e di quelle affiliate al Comune di Palermo.

Erba alta a Bonagia, la richiesta d’intervento dei residenti

Fatto evidenziato e segnalato da Francesco Domina, titolare di una palestra proprio all’interno dell’arteria viaria di Bonagia. L’imprenditore evidenzia tutto il disagio vissuto da un anno e mezzo a questa parte. “Dopo la pandemia, abbiamo riaperto ad aprile 2021. Da allora, abbiamo fatto richiesta ai rappresentanti della III Circoscrizione e alle autorità competenti per ottenere un intervento di diserbo su via Guido Rossa. Al momento però, non si è visto nessuno”.

Problemi per pedoni e disabili

Problema, quello legato ai mancati diserbi, che finisce per generare nuove forme di barriere architettoniche per i disabili in una zona che, da questo punto di vista, presenta purtroppo notevoli criticità. “Abbiamo un bosco davanti all’attività. I pedoni non possono camminare e qui si sta accumulando l’erba e la sporcizia. Potenzialmente, l’ultima attività di diserbo l’abbiamo finanziata noi privati. Abbiamo chiamato una ditta per fare gli interventi necessari. Oggi però ci rivolgiamo alle istituzioni pubbliche. Attualmente però, il Comune è silente”.