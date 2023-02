L'incontro alla Camera di Commercio di Palermo

Bonus Energia Sicilia, una forma di aiuto alle imprese dell’Isola in un momento di crisi energetica. Sono state presentate questa mattina, presso la Camera di Commercio di Palermo, alcuni bandi relativi alle misure di sostegne alle aziende siciliane. Presenti l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il presidente della Camera di Commercio di Palermo Alessandro Albanese e il commissario straordinario Zes Sicilia Occidentale Carlo Amenta.

Tamajo: “Sostegni saranno valutati con le imprese”

L’esponente di Forza Italia ha avviato, il 26 gennaio scorso, un tour fra le nove Camere di Commercio dell’Isola. Ciò per rappresentare e confrontarsi sulle misure di aiuto e sostegno alle imprese dell’Isola. Una serie di incontri su cui è lo stesso Edy Tamajo a fare il punto. “Stiamo facendo un tour per tutte le Camere di Commercio per la Sicilia. Stiamo illustrando una serie di misure per gli imprenditori. Oggi presenteremo il Bonus Energia. Misure che vanno nel senso della crescita delle imprese e della ripresa post covid”.

Tema chiave del confronto è quello relativo alle Zes, ovvero le Zone Economiche Speciali. Tema su cui l’esponente di Forza Italia afferma che “stiamo lavorando molto per far comprendere, a tanti imprenditori siciliani, che ci sono grosse possibilità per potere attivare percorsi nuovi e virtuosi. Abbiamo portato avanti una serie di bandi – prosegue Tamajo -. Oltre a Ripresa Sicilia, ci sarà un bando denominato “Fare Impresa”, dedicato alle microimprese. Stiamo cercando di sfruttare al meglio le Zes. Stiamo facendo ripartire l’Irsap, con la nomina del nuovo commissario e con il lavoro sul nuovo regolamento”.

Parentesi poi sulla legge finanziaria. “Quando il documento arriverà in aula e il parlamento deciderà in merito, mi auguro che questa sinergia fra Governo e Parlamento possa portare cose buone per la Sicilia e i siciliani. Prima di emanare qualsiasi tipo di aiuto o di bando, lo concerteremo con le associazioni delle imprese”.

Amenta: “Infrastrutture fondamentali per sviluppo Zes”

A rappresentare il mondo delle Zes il nuovo commissario straordinario per la Sicilia Occidentale Carlo Amenta. L’esperto in gestione delle imprese evidenzia le ricadute del bonus Sicilia per le imprese. “Stiamo parlando di un fattore di costo fondamentale per le imprese. Tutto quello che aiuta lo sviluppo delle aziende, soprattutto in un momento difficile come questo, è importante. Lo è soprattutto per le Zes che vivono delle iniziative delle imprese che vogliono insediarsi. Sono certamente forme di supporto importanti”.

Struttura commissariale che è entrata in gioco anche per aiutare i comuni in difficoltà con la gestione dei bandi dei fondi PNRR. Caso accaduto anche per il comune di Palermo. Un accordo sul quale Amenta evidenzia la necessità di personale specializzato. “Spesso i ritardi nelle procedure del PNRR sono legati alle difficoltà che i comuni hanno nell’avere risorse tecniche. In questo senso, come commissari Zes ci siamo messi a disposizione come stazione appaltante in deroga al codice degli appalti. Lo abbiamo fatto con Palermo. Stiamo provando a replicare questo schema in altri comuni. Anche perchè, senza infrastrutture, le Zes non funzionano bene. Un ruolo di supporto alle amministrazioni locali nello spirito della norma che dà al commissario poteri straordinari per velocizzare le procedure”.