Sarà la giunta regionale di governo a rimodulare il decreto del così detto Bonus Sicilia. Dopo il doppio flop del click day che ha costretto la Regione siciliana ad arrendersi ed annullare quella modalità di distribuzione delle risorse, sarà necessaria una modifica al decreto per poter erogare queste somme. In tutto si tratta di 125 milioni di euro che devono servire a ristorare in parte delle perdite le micro imprese siciliana danneggiate dal lockdown.

Si prevede la distribuzione attraverso il click day ma il sistema non ha mai funzionato. L’ipotesi avanzata adesso è quella di una distribuzione a pioggia ovvero dividere equamente fra tutti i registrati sul portale le risorse disponibili.

Una modalità già criticata dagli industriali che parlano di una vera e propria vergogna visto che se i numeri dovessero essere confermati spetterebbero poco più di 2200 euro ad azienda. neanche una mancetta.ma non basta. Sono numerose le aziende rimaste fuori perché dimenticate nel decreto. Codici Ateco ovvero identificativi delle singole categoria commerciali, lasciati fuori per errore, dimenticati, riportati in maniera errata. Per alcune diq ueste categorie è stato annunciato un altro bando da 80 milioni ad opera dell’assessorator egionale all’Economia e non da parte delle Attività Produttive. Ma sarà, adesso, la giunta nel suo complesso a decidere la nuova strada da seguire.

L’argomento sarà al centro della seduta che il presidente della regione ha convocato per oggi pomeriggio a Catania. L’argomento principe, però, non sarà il Bonus Sicilia. Il presidente della Regione ha convocato per oggi pomeriggio a Catania la giunta di governo per discutere dei progetti siciliani da inserire Recovery Fund. Un’altra pioggia di soldi che il governo regionale vuole gestire. In aggiunta al miliardo e 400 milioni già sul piatto attraverso fondi comunitari e fondi d’emergenza. Una emergenza, quella causata dal Covid19 che ha dirottato risorse e incrementato le disponibilità come nessun governo si sarebbe aspettato ma ora tutti vogliono gestire