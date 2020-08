La Zona a traffico limitato riattivata il 3 agosto

Dal 3 agosto, giorno della riattivazione della ZTL Centrale, dopo il blocco voluto dall’amministrazione a seguito del lockdown, sono state in totale 10.381 le macchine transitate sprovviste dei relativi pass di accesso, rispetto ad un totale di 151,081 macchine in transito, di cui 59.782 negli orari diurni e notturni della ZTL Il dato è aggiornato al 9 agosto. Considerando che una multa in media è di 81 euro, l’incasso potenziale per il Comune si aggira intorno agli 840 mila euro. Si tratta, dunque, di automobilisti passibili di contravvenzione. Di fatto, una media di 1.498 multe al giorno e in questo calcolo ormai bisogna contare anche i weekend, dato che la ripartenza della Ztl (e delle strisce blu per i parcheggi) ha contemplato anche il riavvio delle limitazioni nelle fasce notturne di venerdì e sabato.

Gli accessi durante la ZTL notturna sono stati 7.373, di cui 4.053 privi di pass. Anche in questo caso il dato è aggiornato al 9 agosto. I giorni con maggiori accessi complessivi sono stati il venerdì e il sabato, rispettivamente con poco più di 26 e 39 mila accessi. La media di accessi giornalieri complessivi da lunedì a venerdì è di 19.767, mentre la media di accessi non autorizzati è di 1.498. Ed è stato boom di multe nelle serate del weekeend Sono stati 1.186 gli automobilisti che hanno percorso il quadrilatero interdetto, tra le 20 di venerdì e le 6 di sabato, senza il regolare pass. Dovranno pagare la sanzione, anche perché a differenza di quella diurna, la Ztl notturna non prevede che si possa pagare entro le 12 ore successive per sanare la propria posizione.

Irregolari sono stati praticamente poco meno di un terzo dei 3.829 automobilisti che complessivamente sono transitati nella zona a traffico limitato la prima notte dei nuovi divieti, che piombano su una movida per altri versi sotto accusa per i rischi legati al contagio.

Quello che si evince dai dati della prima settimana di ritorno della Ztl, dopo quasi cinque mesi di interruzione a causa del lockdown, è che se fino a giovedì il numero delle multe rimane, tutto sommato, ai livelli di guardia, è chiaro che c’è un’impennata di contravvenzioni il venerdì e il sabato e questo non solo perché il venerdì, con la Ztl notturna, il provvedimento è in vigore per più ore. Ma anche perché tra gli automobilisti c’è scarsa consapevolezza per quanto riguarda le regole della Ztl notturna.

Per quanto riguarda i pass, possono essere acquistati nelle postazioni Amat di via Alcide De Gasperi, via Libertà (altezza Politeama) e stazione centrale. Oppure nelle tabaccherie e nei locali che ne sono in possesso. Il pass può essere acquistato anche tramite le app Ztl Palermo e PalerMobilità. Mentre i varchi del perimetro della zona a traffico limitato dove al momento sono installate le telecamere sono 5: si trovano in via Roma, via Porto Salvo, piazza Verdi, via Gagini e Porta Felice.