Primo week-end con il ritorno della ztl notturna e per il Comune di Palermo è una vera e propria manna. Nonostante il Consiglio Comunale abbia bocciato il ritorno alla zona a traffico limitato, l’amministrazione non ha intenzione di seguire le indicazioni del Consiglio e la ztl resta in vigore e porta soldi.

E nella prima serata di applicazione sono già fioccate le multe: 1.186 gli automobilisti che hanno percorso il quadrilatero interdetto, tra le 20 di venerdì e le 6 di sabato, senza il regolare pass. Dovranno pagare la sanzione, anche perché a differenza di quella diurna, la Ztl notturna non prevede che si possa pagare entro le 12 ore successive per sanare la propria posizione, riferisce il Giornale di Sicilia in edicola.

Irregolari sono stati praticamente poco meno di un terzo dei 3.829 automobilisti che complessivamente sono transitati nella zona a traffico limitato la prima notte dei nuovi divieti, che piombano su una movida per altri versi sotto accusa per i rischi legati al contagio.

E le regole sul traffico limitato restano in vigore nonostante i palermitani nonc i siano più abituati o non ne siano informati. E in autunno la situazione potrebbe cambiare. La giunta ha anche dato mandato agli uffici di analizzare la partenza a ottobre/novembre della Ztl 2 ovvero l’allargamento dei confini della ztl fino a via Notarbartolo come era stato previsto nella prima ipotesi poi sospesa per le proteste.

La ztl più ampia potrebbe partire da inizio novembre. Gli uffici, infatti, dovranno studiare la situazione del traffico e dell’inquinamento in questi mesi e fino a metà ottobre e poi avanzare una proposta alla giunta che ha messo in campo tre ipotesi.

In base ai volumi di traffico l’allargamento della ztl potrebbe arrivare fino al Politeama, ovvero, proposta 2, fino a piazza Croci, o, nella proposta tre, la più consistente, fino a via Notarbartolo. Non c’è fra i quesiti l’eventualità di escludere l’ampliamento dunque un allargamento del provvedimento da novembre è probabile.