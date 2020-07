orneranno in vigore da lunedì prossimo

Tornano il 3 agosto la Ztl e le strisce blu. I due provvedimenti sul traffico che torneranno in vigore da lunedì prossimo ma è caos sui pass perchè chi ha voluto mettersi in regola, cercando di acquistare un pass ex novo, fino a ieri non ha potuto farlo.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, fino alla giornata di ieri il sito restituiva agli utenti questo messaggio: “La Ztl centrale è sospesa fino a nuova disposizione. Pertanto, tutti i servizi del portale Ztl sono temporaneamente disattivati“. Poi i servizi sono stati riattivati. “L’aggiornamento del sistema è servito anche per la proroga automatica dei pass. In questo modo, proprio attraverso la revisione, ogni utente potrà controllare la nuova data di scadenza del proprio pass che non potrà superare i 143 giorni rispetto alla precedente, ovvero il tempo in cui la Ztl è stata sospesa”,fa sapere l’assessore alla Mobilità Giusto Catania.

Più difficile è invece l’iter per acquistare un abbonamento per le zone blu. L’abbonamento si può fare solo nelle decentrate del Comune o agli uffici Amat ma ancora negli uffici regna il mistero e non è possibile scattare gli abbonamenti. Intanto il Comune è corso ai ripari, specificando tutte le modalità di rinnovo automatico per gli abbonamenti già in essere e per richiedere quelli nuovi. L’amministrazione ha fatto sapere che per gli abbonamenti già emessi con scadenza successiva al 17 marzo c’è il rinnovo in automatico per il periodo di interruzione della sosta tariffata, ovvero 139 giorni. Per il rinnovo dei pass in scadenza, inoltre, il Comune ha stilato un calendario per presentarsi alle postazioni decentrate, in modo da non creare assembramenti.

Intanto continuano gli appelli per rinviare il ritorno della Ztl e delle strisce blu. le associazioni di categoria chiedono almento il ritorno a settembre ma gli appelli sono rimasti inascoltati.