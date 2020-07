Nessun traccia delle ordinanze che istituiscono le isole pedonali

Nonostante i proclami del sindaco Orlando non vi è ancora traccia delle ordinanze che istituiscono le nuove isole pedonali per garantire più spazio ai locali per tavoli e sedie. Nel corso del consiglio comunale di ieri lo stesso primo cittadino ha battuto i pugni sollecitando gli assessori a fare presto. A un mese dall’annuncio, ancora nulla è stato fatto e le autorizzazioni che concedono il suolo pubblico ai ristoranti e pub già rilasciate sono solo 15. I numeri però parlano di 197 richieste.

“Nei prossimi giorni ci sarà un’ulteriore accelerazione nel rilascio delle pratiche – hanno detto i due assessori comunali Leopoldo Piampiano e Giusto Catania in una nota -. Sono in via di definizione alcune ordinanze sindacali che intervengono sulla pedonalizzazione temporanea di spazi urbani”. Intanto i ristoratori e i gestori di bar e pub fremono visto che non è possibile garantire dentro i propri locali le misure di distanziamento sociale in vigore.

Sui ritardi protestano le associazioni di categoria tra cui Fipe di Confcommercio. “Sono passati quasi due mesi, l’estate sta per finire — dice Antonio Cottone, responsabile della Fipe di Confcommercio — io capisco le difficoltà tecniche ma se le risposte arrivano troppo tardi saranno inutili”.

Lo step che dovrebbe sbloccare l’impasse è comunque l’istituzione delle isole pedonali promesse da Orlando che darebbero molto più spazio a disposizione per montare tavolini, sedie e gazebo. Le ordinanza devono essere firmate da Orlando in attesa che si pronunci il Consiglio comunale.

Altro scoglio da superare è quello relativo alla Ztl e alle strisce blu che torneranno ad essere attivi dal 3 agosto, salvo ripensamenti dell’ultima ora. A partire dal 3, la sosta tornerà a costare un euro l’ora e l’ingresso in centro 5 euro al giorno. E si pagherà anche per l’accesso il venerdì e il sabato dalle 23 alle 6 del mattino. Un fatto che fa storcere il naso alle associazioni di categoria dei commercianti che però nei giorni scorsi hanno ricevuto un boccone amaro, quello della conferma che la Ztl di Palermo è legittima.