Il mezzo è stato vandalizzato

Fiamme nella notte a Borgovecchio, a Palermo. Un auto è stata data parzialmente alle fiamme nei pressi del centro comunale di raccolta di via Archimede, a pochi metri da piazza della Pace. Nell’incendio, non sono rimasti intaccati altri mezzi.

Auto vandalizzata, trafugati alcuni pezzi

Le fiamme hanno intaccato in particolare tutto il lato destro della vettura, in particolare la fiancata e il vano motore. Alcune parti invece risultano danneggiate manualmente, come ad esempio il parabrezza e i fari. Inoltre, qualcuno ha deciso di trafugare alcuni pezzi. Secondo quanto riferiscono alcuni residenti, l’auto sarebbe parcheggiata sul posto già da diversi giorni.

Ennesimo atto vandalico in città

Molto probabilmente, si tratta dell’ennesimo atto vandalico avvenuto in città negli ultimi giorni. Proprio un paio di giorni fa infatti, sono state danneggiate una cinquantina di auto nei pressi di via Montepellegrino. I proprietari della vetture hanno rinvenuto copertoni squarciati, finestrini rotti, sportelli sfregiati col chiodo, specchietti spaccati.

Un episodio che segue a quello avvenuto la settimana precedente in via Pecori Giraldi, nel quartiere Sperone. Qualcuno, probabilmente dei ragazzi, hanno spaccato i vetri di una decina di auto parcheggiate sulla carreggiata di sinistra. Il fatto é avvenuto sabato 26 marzo, intorno alle 20. Ad accorgersi dell’accaduto il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa, il quale ha pubblicato un video sui social. Il consigliere di quartiere ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.