Pubblicato il bando on line

Online il bando per borse di studio per la frequenza dell’executive short master Ait in “Intelligenza artificiale e data science per il turismo”. Grazie alla collaborazione con Ersu Palermo, arriva il bando di concorso per l’attribuzione di due borse di studio per la frequenza di questo ambito e qualificato master erogato dalla Uet Italia, la scuola universitaria europea per il turismo, in sinergia con la Panastudio Productions. Al link creato on line nel sito dell’Ersu tutte le informazioni e il modulo online di partecipazione all’avviso che scade alle ore 13 del 22 dicembre prossimo.

L’obiettivo di questo studio

“Obiettivo principale del percorso formativo è utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare i processi editoriali e la produzione di contenuti in ambito turistico – sottolinea il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico –. Si tratta di borse di studio del valore di 700 euro in palio per gli studenti Ersu della Sicilia occidentale. Una concreta e gratuita opportunità per gli studenti che si aggiudicheranno le borse per la frequenza del percorso specializzante nell’ambito dell’Ai applicata al turismo”.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni si possono ottenere al link appositamente realizzato sul sito, oppure presso la sede Uet di via Marchese di Villabianca, 70 a Palermo. Anche telefonando al numero 091.325284 oppure 091.7308536. Oppure inviando email a info@panastudio.it o a didattica@uetitalia.it.

Altro bando per attività sportive

In contemporanea c’è anche un altro bando dell’Ersu palermitano che permette di andare in palestra gratis agli studenti universitari di Palermo. In lizza 120 borse per la frequenza gratuita delle attività sportive promosse dal centro Xinergie in piazza Sant’Anna 3, a Palermo. Le discipline per cui si potrà concorrere sono: ginnastiche olistiche (elementi di Taiji), respiro movimento ed energia (elementi di Qigong), Feldenkrais, danza contemporanea, contact improvisation, danza classica, hip hop, dancehall, pilates e posturale.

Al bando possono partecipare gli studenti risultati idonei al concorso Ersu 2023/24 iscritti all’università di Palermo, alla Lumsa. Ed ancora all’accademia di belle arti di Palermo, Trapani, San Martino delle Scale e Agrigento.Ma anche ai conservatori di musica “Scarlatti” di Palermo, “Scontrino” di Trapani e “Toscanini” di Ribera. Le borse, che saranno assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, hanno dalla durata di 3 mesi. Saranno distribuite in due trimestri: gennaio-marzo e aprile-giugno del prossimo anno. Per partecipare occorre inviare l’apposito modulo scaricabile sul sito www.ersupalermo.it, dove è pubblicato anche il bando di partecipazione. Si dovrà allegare la copia del documento d’identità, dall’11 al 30 dicembre prossimi, all’indirizzo mail borsedistudioxinergie@gmail.com.

