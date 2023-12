A disposizione 120 borse per gli studenti

In palestra gratis grazie ad un bando dell’Ersu in favore degli studenti universitari di Palermo. In lizza 120 borse per la frequenza gratuita delle attività sportive promosse dal centro Xinergie in piazza Sant’Anna 3, a Palermo. Le discipline per cui si potrà concorrere sono: ginnastiche olistiche (elementi di Taiji), respiro movimento ed energia (elementi di Qigong), Feldenkrais, danza contemporanea, contact improvisation, danza classica, hip hop, dancehall, pilates e posturale. “Come annunciato nei giorni scorsi, arriva un ulteriore elemento per incentivare anche la crescita e le relazioni degli studenti universitari – afferma presidente Ersu di Palermo, Michele D’Amico -. Si favorisce l’uscita dall’eventuale isolamento in cui ci si può sentire in un contesto nuovo e diverso. Sia come studenti fuorisede, sia come matricole che si affacciano al mondo della formazione di livello universitario”.

Chi può partecipare

Al bando possono partecipare gli studenti risultati idonei al concorso Ersu 2023/24 iscritti all’università di Palermo, alla Lumsa. Ed ancora all’accademia di belle arti di Palermo, Trapani, San Martino delle Scale e Agrigento.Ma anche ai conservatori di musica “Scarlatti” di Palermo, “Scontrino” di Trapani e “Toscanini” di Ribera. Le borse, che saranno assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, hanno dalla durata di 3 mesi. Saranno distribuite in due trimestri: gennaio-marzo e aprile-giugno del prossimo anno. Per partecipare occorre inviare l’apposito modulo scaricabile sul sito www.ersupalermo.it, dove è pubblicato anche il bando di partecipazione. Si dovrà allegare la copia del documento d’identità, dall’11 al 30 dicembre prossimi, all’indirizzo mail borsedistudioxinergie@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al centro Xinergie ai numeri di telefono 0919766753 e 3279433563.

Il contesto dell’iniziativa

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività annuali delle associazioni L’Espace Aps/Asd e Quarto tempo Aps/Asd. Arricchita quest’anno grazie anche al sostegno del progetto pubblico “Sport di tutti–Inclusione”.Si darà quindi seguito all’accordo di collaborazione con l’Ersu di Palermo sottoscritto lo scorso 7 novembre.

