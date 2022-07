Non solo le iniziative del “Forum 19 luglio” ma principalmente le manifestazioni del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino animeranno i due giorni del ricordo

Le iniziative del centro Studi

Nel trentennale della strage di Via D’Amelio il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, organizza l’iniziativa “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani”. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. La questione educativa assume un’importanza centrale nell’impegno del Centro studi verso le nuove generazioni, che ha contrassegnato l’intero impegno civile di Rita Borsellino, sorella di Paolo. L’evento – che ha ottenuto il patrocino gratuito della Struttura per la valorizzazione degli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gode della partnership del Ministero dell’Istruzione, dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, del Polo Bibliotecario di Enna, e di numerose associazioni – si svolgerà il 19 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 attorno l’albero di ulivo di Via D’Amelio e vedrà l’alternarsi di testimonianze, animazione ludica, letture all’aperto e, infine, l’intervento artistico di Salvo Piparo, attore e cuntastorie palermitano. Un evento conclusivo di un itinerario durato diversi mesi, nei quali la Bibliolapa, la biblioteca itinerante del Centro studi costruita su una moto ape, ha realizzato decine di attività nei quartieri della città.

Alle ore 10.00 è prevista la visita di Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione e a seguire, alle ore 12.00, al termine delle attività ludiche, in diretta streaming dalla pagina Facebook del Centro Studi verranno proclamate le quattro opere vincitrici del Concorso nazionale “Quel fresco profumo di libertà – sesta edizione”, promosso congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Centro Studi con il patrocinio della Siped, la Società italiana di pedagogia, la cui proposta tematica per il presente bando è stata “I diritti civili sono i diritti degli altri”.

La manifestazioni dell’Agesci

Lunedì 18 luglio

ore 16.30

Corteo AGESCI da Piazza San Domenico sino a Via M. D’Amelio (orario di arrivo previsto 19:30)

ore 18.00

Corteo di Our Voice con partenza da Piazza Magione ed arrivo a Villa Filippina

ore 18.30 Orto Botanico

Forum 19 luglio presentazione del libro “I ritratti del coraggio” di S. Amore con I. De Francisci e A. Balsamo

Ore 20.00 Centro sportivo Cus Palermo

Torneo di calcetto “Un calcio alla mafia”

Ore 20.15 Villa Filippina

convegno Antimafia Duemila con Roberto Scarpinato, Fabio Repici e Antonio Ingroia

Ore 21.00 Via D’Amelio

Veglia AGESCI in stile Scout

Ore 22.30

Via D’Amelio

Celebrazione Eucaristica, officiata da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo

Martedì 19 luglio

Ore 8.00 – 14.00 Via D’Amelio

Centro Studi Paolo e Rita Borsellino – “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”; Prevista la presenza del ministro Bianchi

Ore 14.00 Corteo Agende Rosse

Percorso: punto di ritrovo e partenza Via Cilea 95-97 (sotto casa del giudice Borsellino); Via Principe di Paternò, Via Libertà, Via Gregorio Ugdulena, Via E. De Amicis, Via Mario Rutelli, Via Giuseppe Alessi, Via Autonomia Siciliana, Via D’amelio Albero della Pace (Arrivo)

Ore 16.00 Via D’Amelio

“Il suono del Silenzio”