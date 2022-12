Non sembra spegnersi la polemica fra il governo Schifani e gli industriali siciliani. Una incomprensione quella alla base di un botta e risposta sviluppatosi dalla mattina al pomeriggio ma le dichiarazioni concilianti degli industriali trovano un freddo silenzio da parte del Presidente Schifani.

Schifani, “dagli industriali mi aspetto maggiore bon ton istituzionale”

“Ieri è stata una bella giornata, abbiamo licenziato una finanziaria molto importante e anche quella nazionale che sta per essere esitata guarda con attenzione al Mezzogiorno anche se alcuni esponenti locali di Confindustria l’hanno definito come scenario inquietante. Io non condivido queste definizioni che non appartengono al bon ton e alla compostezza che dovrebbero mantenere i vertici locali di questa associazione che io ho sempre rispettato perché costituiscono il polmone della nostra società” ha detto il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della presentazione del nuovo treno Blues alla stazione centrale di Palermo. “Fare impresa – ha aggiunto – significa fare utili ma creare anche lavoro e questo per me è strategico”.

Albanese, “Governo Schifani ha varato provvedimenti importanti”

Nel breve volgere di qualche ora arriva la dichiarazione degli industriali che rappresenta una interpretazione autentica del pensiero confindustriale “Seppur in poco tempo e con risorse limitate, il governo Schifani dal suo insediamento a oggi ha varato due provvedimenti in favore delle imprese e in linea con le istanze del mondo produttivo”. A parlare è presidente Alessandro Albanese, che esprime il suo plauso nei confronti del Presidente della Regione e della sua giunta.

“Sia la moratoria dei mutui Irfis alle imprese per far fronte al caro energia, sia gli sgravi per le nuove assunzioni previste nella Finanziaria regionale sono due importanti segnali di attenzione e sensibilità verso la classe produttiva e imprenditoriale della Sicilia”

“La giunta – anche con l’assessore alle Attività Produttive – ha mostrato finora interesse nei confronti delle imprese.

Confindustria Sicilia ritiene Schifani l’unico interlocutore nei confronti del governo nazionale che possa rappresentare le istanze del mondo produttivo, tanto che a lui rinnoviamo il nostro appello affinché intervenga presso il governo nazionale per trovare una soluzione al problema degli oneri di sistema. Il governo Meloni oggi ha escluso dal taglio degli oneri di sistema le utenze sopra i 16,5 kW. Con questa manovra il governo nazionale mette in estrema sofferenza il 78% delle imprese del Paese e il 90% circa di quelle della nostra Isola. Schifani Confindustria Sicilia chiede un intervento in aiuto delle realtà produttive siciliane”.

Silenzio di Schifani dopo le nuove dichiarazioni di Albanese

Ma il Presidente della Regione resta in silenzio dopo le nuove dichiarazioni di Confindustria. Un silenzio che lascia intravedere come le tensioni createsi potrebbero non essersi affatto risolte.