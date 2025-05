La nuova moda o per meglio dire, il nuovo trend giovanile che spopola a Palermo è il lancio delle pietre contro gli automobilisti che viaggiano su strada. Un gruppo di ragazzini, apparentemente tra i 12 ei 14 anni, ha trasformato l’area in un vero e proprio teatro di pericolosi atti vandalici tra via Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti. A testimoniare gli episodi, susseguitesi nelle settimane, sono dei video che ritraggono i giovani intenti a “far canestro” dentro ai finestrini delle auto.

Il lancio delle pietre e delle bottiglie d’acqua

Secondo quanto segnalato da diversi cittadini, i giovani – presumibilmente studenti all’uscita da scuola – si divertono a lanciare oggetti contro le automobili e i furgoni in transito, approfittando dei finestrini aperti per colpire i conducenti. Nonostante le proteste degli automobilisti, i ragazzi non solo ignorano i rimproveri ma in alcuni casi peggiorano la situazione, arrivando perfino a scagliare bottiglie piene d’acqua, finendo per bagnare chi si trova al volante e generando rallentamenti e situazioni di rischio per la circolazione stradale.

L’arresto forzato del tram

Ma non è tutto. Prima ancora di queste azioni sulla strada, si erano già registrati episodi preoccupanti all’interno del tram stesso. I giovani avrebbero attivato senza motivo dispositivi d’emergenza, provocando l’arresto forzato del mezzo pubblico più volte, disturbando il servizio e creando disagio agli altri passeggeri.

Il copione è sempre lo stesso: una volta richiamati o scoperti, i ragazzi si allontanano velocemente, per poi tornare puntualmente il giorno successivo, sempre nelle stesse ore, pronte a ripetere le bravate.

Altri atti vandalici in città

Alcuni mesi fa, i finestrini delle auto parcheggiate venivano ripetutamente danneggiati. Vandali in azione nella zona di via Alcide De Gasperi a Palermo e nelle vie limitrofe. Nei mesi di ottobre stati rotti i finestrini di numerose auto. Auto con i vetri in frantumi in via Emilia, viale Croce Rossa, piazza Alcide De Gasperi e via Massimo D’Azeglio. Decine di auto sono state razziate provocando non pochi disagi agli automobilisti che hanno subito ingenti danni. Spesso la quantità della refurtiva e di pochi euro e piccoli oggetti lasciati in auto.

Auto danneggiate nel centro storico nei mesi scorsi

Anche nel mesi da dicembre a febbraio 2024 sono stati messi a segno diversi furti alle auto. A dicembre il centro storico del capoluogo siciliano vide nel suo perimetro diverse auto danneggiate. Ad un’auto in via Montevergini venne mandato in frantumi il lunotto. Ad un’altra auto con un mattone venne distrutto il finestrino e danneggiata la carrozzeria. “Questa è l’ennesima auto con il vetro sfondato. Ennesima perché negli ultimi circa due mesi è ciò che accade con una frequenza impressionante in zona Montevergini. – dissero i residenti – Praticamente ogni mattina scendi da casa pregando che non sia arrivato il turno della tua auto”.