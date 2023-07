Il mezzo portato sin quasi in riva al mare

Con l’auto dentro la spiaggia per sfidare probabilmente la potenza del suo motore ma finisce per rimanere bloccato in riva al mare. L’insolito fatto si è verificato a Termini Imerese, nel Palermitano. Un uomo alla guida alla fine ha dovuto richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Sul posto la capitaneria di porto per verificare quel che era accaduto. Si tratterebbe di fondo di una bravata anche se ancora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

L’sos nel cuore della notte

L’allarme è scattato intorno alle 2 della notte scorsa nella spiaggia pubblica vicina allo stabilimento Kalokairi. L’auto, una Dacia Duster 4×4, si era avventurata sin dentro l’arenile. Probabilmente il conducente si era convinto che essendo un veicolo di una certa cilindrata e con tutte e 4 le ruote motrici potesse affrontare le insidie della spiaggia. Ed invece non è andata così. L’auto si è spinta troppo in riva al mare e a quel punto il conducente non è riuscito ad andare più né avanti, né indietro.

La paura durante il temporale

Di situazioni insolite con protagoniste le auto se ne sono verificate diverse in Sicilia. Certamente il caso di Termini Imerese resta unico nel suo genere e si tratta più che altro di una bravata. Tanta paura si era registrata qualche tempo fa nella zona Playa di Catania dove diverse auto rimasero impantanate tra fango e detriti che hanno raggiunto altezze davvero considerevoli. In uno di questi mezzi vi era all’interno un’intera famiglia letteralmente terrorizzata perché è rimasta in pratica intrappolata dentro il veicolo. Provvidenziale l’intervento di alcuni agenti della polizia.

L’incidente nel Palermitano

Un’altra situazione bizzarra si era verificata qualche tempo fa sempre nel Palermitano. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, hanno rischiato di precipitare con l’auto dalla strada alla spiaggia. E’ accaduto alla Ciammarita, nota località marinara di Trappeto. Alla guida c’era un ragazzo, poco più che ventenne, che a causa di un’errata manovra aveva sfondato il muretto del lungomare che costeggia una delle scalinate. Fortunatamente, a causa dell’urto, il veicolo si è fermato proprio al limite con il precipizio. Ad intervenire la polizia municipale che ha identificato i due giovani.



