Anche oggi come ieri sono più di 100 le richieste di intervento che sono pervenute alla Sala operativa del Corpo forestale. Gli incendi si sono registrati sul tutto il territorio siciliano ma in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta e nella Sicilia sud orientale.

Anche nel siracusano e nel ragusano in alcuni casi è stato richiesto l’intervento aereo.

A Caltanissetta in contrada Xiboli sono stati impiegati un Canadair e tre elicotteri della flotta regionale. A Caltanissetta interessati dalle fiamme i comuni di Mazzarino, Mussomeli Niscemi Serradifalco.

Ad Agrigento Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa incendi in contrada Bussello nel comune di Vittoria. Nella provincia di Siracusa a Francofonte del vallone Lavina sono al momento impegnati un Canadair e un elicottero.

Nelle province di Catania interessati territori dei comuni di Zafferana etnea Caltagirone San Michele di Ganzaria Sant’Alfio e Randazzo. Alle prime luci dell’alba in località contessa Entellina nel palermitano è stato spento un incendio segnalato nella notte. Il presidente della Regione Renato Schifani ha ringraziato con un post sui social gli uomini e le donne del Corpo Forestale che , “in questi giorni di caldo estremo, con senso del dovere si prodigano con ogni mezzo”.

Incendi in provincia di Palermo, distrutti diversi ettari

Ancora incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono impegnati in un rogo appiccato in un terreno incolto che circonda l’area destinata al mercatino rionale di Bagheria in via Giuseppe Bagnera. A fuoco canne ed erba secca.

La colonna di fumo che si è levata era molto alta e visibile da diverse zone della città, non si sono registrati danni a persone o cose. In fiamme anche la zona della Montagnola a Monreale. Nel corso della notte le fiamme hanno aggredito decine e decine di ettari tra le zone di Trabia e Contessa Entellina.

Non sono state minacciate le abitazioni ma l’entità degli incendi è notevole. C’è voluta tutta la notte ai vigili del fuoco e forestali per riuscire a domare le fiamme. Il fuoco ha interessato le vaste aree, tra boschi e macchia mediterranea, di contrada Canigargi a Trabia e di contrada Serraddamo di Contessa Entellina. In entrambi i casi il fuoco ha devastato numerosi ettari di vegetazione.

Grosso incendio a Caltanissetta, sgomberate famiglie

Paura in via Xiboli a Caltanissetta per un grosso incendio che si estende lungo tutta la vallata fino al villaggio Santa Barbara. In questo momento i vigili del fuoco stanno sgomberando diversi residenti della zona. Sono impegnati i mezzi di terra e l’elicottero del corpo forestale. Una nube nera avvolge il centro cittadino. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Altre squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle vicinanze del lago di Serradifalco per un altro vasto rogo di sterpaglie.