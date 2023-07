Abitazioni minacciate nel Palermitano

Nuova giornata di incendi in Sicilia. Vigili del fuoco e Forestali sono stati impegnati nella in provincia di Palermo in diversi fronti. Ad essere minacciate le abitazioni e le aziende agricole nella zona di Belmonte Mezzagno Casa Grande e ad Altofonte nella zona di via Piraino.

In Sicilia ci sono stati complessivamente una ventina di incendi due nel trapanese, quattro nell’agrigentino, sette nella zona del nisseno, due nel ragusano, uno nel siracusano, due nel catanese e uno nel messinese.

Incendio a Caltanissetta, da ore è emergenza

Un grosso incendio sta interessando dalle 15.45 di oggi a Caltanissetta la vallata subito dietro via Xiboli. Il fumo lambisce le case e grazie all’opera di contenimento dei vigili del fuoco e del corpo forestale le fiamme non si sono propagate.

Tuttavia le forti temperature di oggi, alimentate dallo scirocco, non hanno consentito ancora di spegnere il fuoco. Da questa mattina i vigili del fuoco di Caltanissetta sono in piena emergenza e molti pompieri liberi dal servizio sono stati chiamati per implementare il dispositivo di emergenza che comprende un elicottero e tre mezzi. Una trentina gli interventi, e molti davvero complessi, in tutta la provincia. Diversi i roghi di sterpaglie a Caltanissetta, Gela, Riesi e Mazzarino.

Questa mattina per via delle alte temperature sempre a Caltanissetta si è verificato anche un incendio all’interno di un’abitazione di via San Domenico Savio. Una donna insieme alla figlia neonata è riuscita a mettersi in salvo dalle fiamme provocate con tutta probabilità dalle alte temperature che hanno provocato il surriscaldamento di un elettrodomestico. I vigili del fuoco anche in questo caso sono riusciti ad evitare il peggio.

Ieri fuoco tra Messina e Catania, canadair in azione

Ieri diverse squadre dei vigili del fuoco di Messina e Catania da questa notte sono impegnate per l’estinzione di incendi di interfaccia; tra questi si segnala, in particolare, quello presso i colli di San Rizzo dove sono in corso operazioni di spegnimento anche mediante l’utilizzo di due canadair. Indagini sono in corso.

Richieste di intervento anche nell’agrigentino a Burgio e Sambuca di Sicilia. Nell’ennese a Piazza Armerina. Nel trapanese procede la bonifica Monte Baronia e continuano i controlli ad Alcamo in contrada Fastuchera

Un incendio la scorsa notte è scoppiato in un magazzino al piano terra di un palazzo in via 24 Maggio a Palermo nel quartiere Brancaccio.

Le fiamme sono divampate nell’immobile dove c’erano auto, moto e diversi mobili ammassati. Tanta paura per i residenti che notte tempo hanno dovuto lasciare le case. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo. Si stanno accertando le cause dell’incendio.

L’incendio, secondo quanto ricostruito dai vigili, si è sviluppato intorno alle 4, ha interessato principalmente una veranda esterna che presentava una copertura in lamiera grecata e parzialmente l’appartamento che è stato completamente invaso dal fumo. A scopo precauzionale si è proceduto all’evacuazione degli appartamenti soprastanti (si tratta di un edificio costituito da 7 elevazioni fuori terra).

Il pronto intervento del personale dei vigili del ha evitato che le fiamme coinvolgessero i piani soprastanti. Da una successiva verifica non sono emersi danni strutturali a carico dell’edificio, pertanto tutti i condomini sono stati fatti rientrare nei propri appartamenti con l’esclusione dell’appartamento interessato dall’incendio che è stato interessato dai fumi della combustione e della relativa veranda esterna la cui struttura in ferro ha subito invece dei danni strutturali a causa delle temperature raggiunte. Le operazioni da parte dei vigili del fuoco si sono concluse alle ore 8 circa, quattro ore circa dopo il lanciato allarme, le cause del rogo sono in fase di valutazione. Sul posto erano presenti Polizia di Stato e personale 118.