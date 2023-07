Incidente con 3 auto coinvolte, traffico in tilt tra Villabate e Brancaccio

12/07/2023

Incidente sull’autostrada A19 Palermo Catania all’altezza del capoluogo siciliano con il traffico in tilt. Coinvolte tre auto, e proprio per questo sono tanti i detriti sparsi nella carreggiata. Ancora poco chiara la dinamica, polizia stradale e Anas sul posto per i rilievi e per sgomberare la strada dai pericoli.

Le code

A risentirne inevitabilmente il traffico veicolare. Per l’esattezza la collisione è avvenuta poco dopo le 8 tra gli svincoli di Brancaccio e Villabate nel tratto in direzione Catania. L’elevata densità di traffico veicolare nella prima mattinata inevitabilmente sta creando disagi. I rallentamenti hanno formato delle imponenti code.

La dinamica

Forse ci sarebbe stato un tamponamento tra una Lancia Y e una Fiat Punto, impatto che ha finito per coinvolgere un terzo mezzo.

L’incidente di Bolognetta

Quasi sempre gli incidenti nelle autostrade siciliane finiscono per avere pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. E purtroppo, a volte, anche conseguenze tragiche per chi è coinvolto. Situazione di caos appena qualche giorno fa dopo un incidente sulla statale 121 “Catanese”. Un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Il traffico fu provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 241,400, in territorio di Bolognetta nel Palermitano.

L’autostrada dei mille cantieri

Poi l’autostrada A19 Palermo Catania ha le sue problematiche collegate ai tantissimi cantieri aperti da tempo immemorabile. I siciliani (e i turisti) si sono addentrati nell’ennesima stagione estiva di passione sulla A19 Palermo Catania . Storie di eterne incompiute, quelle classiche stagliate sullo sfondo di una Sicilia da terzo mondo in termini di collegamenti e viabilità. Certamente la A19 con i suoi cantieri quasi sempre deserti è uno di quei simboli dell’arretratezza siciliana. Uno di quei fattori che mettono in risalto i (tristi) motivi per cui una terra così bella non spicchi mai il volo. Solo nel tratto compreso tra Palermo e Catania “storicamente” oramai si contano una trentina di cantieri. Scene desolanti dove per poter fare anche dei brevi tratti di qualche centinaio di metri ci si deve incolonnare in autostrada perché è fruibile una sola corsia.