La reazione della politica

Conti in rosso in Sicilia che presenta un buco da 1 miliardo e 103 milioni certificato dalla Corte dei Conti. Una mazzata sulla giunta regionale è giunta dai magistrati contabili secondo i quali le politiche di riduzione del disavanzo e per il contenimento della spesa della Regione siciliana sono stati fino a oggi inefficaci.

Guai finanziari notevoli a fronte dei quali far quadrare i conti, anche in vista del bilancio di previsione 2020, sarà cosa ardua. E mentre il governatore Musumeci sostiene che che col suo governo “c’è stata una inversione di tendenza rispetto al passato”,

“Copriremo il disavanzo, la responsabilità del bilancio è del governo e quindi faremo quanto serve. Sono soddisfatto, saneremo quanto ci chiede la Corte dei Conti”. ha deto Musumeci il quale ha ammesso che “la situazione finanziaria della Regione è oggettivamente critica e difficile: io mai sono stato direttamente o indirettamente corresponsabile dei disastri finanziari prodotti negli ultimi 25 anni”.

Di tutt’altra opinione è Claudio Fava, deputato regionale e presidente della Commissione antimafia all’Ars. Per Fava il giudizio Corte dei Conti Sicilia mette fine a “favolette del governo Musimeci”.

I Giudici della Corte dei Conti ci sono andati giù pesantemente: oltre un miliardo da recuperare in un triennio, un altro miliardo da recuperare entro il 2019 o al massimo entro la fine della legislatura, anomalie nella gestione dei documenti finanziari, obiettivi di risanamento completamente mancati, buco nero dei conti delle società partecipate, criticità estreme nella situazione dei liberi consorzi. “Quello che più imbarazza – sostiene Fava – è la certezza che questo governo non ha soluzioni e idee, privo della necessaria autorevolezza e forza parlamentare per affrontare seriamente l’emergenza finanziaria. La necessità di recuperare, nel complesso, oltre due miliardi produrrà, in mancanza di interventi urgenti, un devastante effetto a catena soprattutto sulle fasce più deboli della nostra regione. Una situazione drammatica che non ha nulla a che vedere con la finta tranquillità ostentata in questi mesi dalla giunta e dal presidente Musumeci”.

Se Fava parla di situazione drammatica, i conti della Regione sono un “disastro” secondo il presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’Assemblea Regionale Siciliana Luca Sammartino. “Il giudizio della Corte dei Conti sui conti della Regione certifica il disastro – dice -. Musumeci deve abbandonare l’arroganza e l’atteggiamento del “saper fare tutto da solo” e presentarsi subito in Aula dicendoci da dove vuole iniziare a razionalizzare la spesa. Oggi più che mai la Sicilia ha bisogna di dialogo e di concertazione tra il Parlamento e il Governo”.

È il momento di agire adesso per Sammartino, dopo il giudizio della Corte dei Conti in sede di parifica sullo stato di salute economica della Regione Sicilia. “E’ il momento – prosegue il parlamentare di Italia Viva di portare avanti e insieme riforme capaci di destrutturare la tradizionale spesa pubblica che tiene nella palude i siciliani. Si sforzi di aprire un confronto costruttivo con il governo nazionale per accompagnare alcuni percorsi di alleggerimento della spesa”.

Dura anche la reazione del Movimento 5 Stelle che chiede a Musumeci un piano di riforme “se vuol esser credibile a Roma”. Il piano dovrebbe essere “tale che possa rassicurare il governo nazionale sulla buona volontà di quello regionale nel sanare un bilancio ormai distrutto dalla mala politica in anni e anni di malefatte sulle spalle dei siciliani”, dice il deputato regionale M5S Luigi Sunseri. Le strade da seguire sono due secondo Sunseri. “Dimettersi o spegnere tutte le luci di ospedali, scuole e città e mettere in vendita Palazzo d’Orleans”.

Il futuro è tutt’altro che roseo secondo l’esponente del M5S. “Si prevede – prosegue Sunseri- un periodo davvero nero per la nostra terra. Faremo in modo che il governo centrale ci dia una mano. Per l’ennesima volta vogliamo essere chiari. Quello che dice la Corte l’ho detto decine e decine di volte in aula e in commissione Bilancio: Ripianare il disavanzo di un bilancio in archi temporali troppo ampi, rispetto all’ordinario ciclo di bilancio, presenta profili di incostituzionalità perché ciò ha evidenti ricadute negative in termini di equità. La lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere con elementari principi di equità intergenerazionale. E a pagarne le conseguenze saranno i nostri figli. Non posso che augurare a tutti noi buona fortuna. Noi faremo il nostro, Musumeci faccia il proprio” .