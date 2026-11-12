Dopo l’ultimatum lanciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Renato Schifani (“Conti in ordine o tutti a casa”), la stretta sui bilanci delle aziende sanitarie siciliane entra nel vivo. Questa mattina sono ufficialmente iniziati gli incontri convocati dall’assessorato regionale della Salute con i vertici di Asp, aziende ospedaliere e policlinici per passare al setaccio i conti e verificare il rispetto degli obiettivi economici fissati per il 2026.

Il calendario delle verifiche sui budget

Le riunioni seguono una tabella di marcia serrata stilata dal dipartimento per la Pianificazione strategica, che nei prossimi giorni completerà il giro di consultazioni con tutte le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale. L’obiettivo dell’assessorato è accertare se l’andamento effettivo della spesa sia coerente con i budget assegnati ad inizio anno, dopo che le stime legate al NaDefr avevano fatto emergere una proiezione di disavanzo intorno ai 650 milioni di euro (riducibile a 400 milioni con le prime misure di contenimento).

L’avvertimento di Caruso: “Decadenza automatica per chi resta in squilibrio”

A ribadire che non saranno tollerati ulteriori sbandamenti finanziari è l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, che ricorda ai direttori generali la spada di Damocle prevista dalla normativa vigente.

“Queste verifiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie sono periodiche» – spiega Caruso – «Di fronte a condizioni di squilibrio, abbiamo già dato direttive precise e concrete per immediate azioni correttive e per riportare i conti in ordine. In caso di situazioni prolungate di disavanzo, si arriverà inevitabilmente alla decadenza automatica dei dirigenti generali”.

Le coperture finanziarie e la nascita dell’Azienda Zero

Sul fronte del disavanzo pluriennale, l’esponente del governo Schifani ha fatto il punto sulle risorse individuate da Palazzo d’Orléans per ripianare lo squilibrio: 300 milioni di euro provenienti dal Rendiconto 2025 e 104 milioni annui, per il prossimo triennio, stanziati nel Bilancio 2027-2029.

“Anche la Sicilia, come altre Regioni italiane – aggiunge l’assessore – si trova ad affrontare in questi anni un aumento della spesa dovuto ai rinnovi contrattuali e all’acquisto di nuovi farmaci per le cure oncologiche. Uno scenario, legato a condizioni congiunturali, che richiede uno sforzo finanziario su più livelli, a partire dalle risorse del Fondo sanitario nazionale. L’assessorato va avanti sulla strada indicata dal presidente Schifani per una spesa delle risorse sempre più responsabile ed efficace nella sanità”.

Proprio per centralizzare e razionalizzare gli acquisti del sistema sanitario regionale, tagliando gli sprechi e migliorando l’efficienza, la giunta regionale ha inserito nel disegno di legge di Stabilità 2027-2029 l’istituzione della nuova Azienda Zero.