Weekend a lume di candela nel quartiere Libertà

Sabato a lume di candela fra le strade del centro di Palermo. L’area del quartiere Politeama è rimasta al buio per diverse ore, compresa parte della centralissima via Libertà. Tante le segnalazioni di residenti e commercianti rimasti senza illuminazione pubblica. Luce che invece era presente negli appartamenti privati. Una sequela di disservizi che, con ogni probabilità, è dipesa dalla forte ondata di calore che si sta abbattendo già da diversi giorni su tutta Italia e, in particolare, in Sicilia.

Strade del quartiere Politeama al buio per ore

Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione, molte strade sono rimaste prive di illuminazione pubblica tra la serata di sabato 22 luglio e la notte di domenica 23 luglio. A fare luce soltanto le insegne delle attività commerciali e i fari delle auto o delle moto che transitavano in zona. Fatto che ha complicato la vita ai pedoni, che si stavano facendo una passeggiata fra le strade del centro, nonchè ai pub e ai ristoranti dell’area del quartiere Politeama, certamente limitati dall’assenza di luce. Fra le strade coinvolte figurano certamente via Simone Corleo, via Isidoro La Lumia e le relative arterie parallele.

Luce spenta anche in via Libertà

Fra le strade coinvolte dal disservizio occorso al sistema di illuminazione pubblica vi è anche la centralissima via Libertà. Nella serata di ieri infatti, tutto l’asse dei pali della luce in direzione piazza Croci è andato ko, sia dal lato della bretella laterale che sul fronte della corsia centrale. A funzionare soltanto il lato in direzione Politeama, che ha così garantito il servizio essenziale.

Continuano i blackout in città

Disservizi che confermano una situazione di stress del sistema d’illuminazione pubblica e della rete elettrica in generale, fiaccata dallo stress a cui è sottoposta dalla cittadinanza che, in questi giorni di caldo torrido, cerca di far ricorso a forme di climatizzazione di vario tipo. Ciò al netto dei disservizi causato dal caldo in generale che, surriscaldando le condotte elettrica, provocano l’attivazione di meccanismi di protezione, con relativa necessità dell’intervento di squadre di Enel ed AMG per risolvere gli eventuali problemi insorti.