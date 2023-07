sindaci sotto pressione

Da Siracusa ad Avola, da Noto a Lentini, da Floridia a Lentini: il black out, causato dallo straordinario consumo di energia elettrica, soprattutto legati ai condizionatori d’aria, per via delle temperature infernali, sta interessando l’intero territorio siracusano. Tantissime le telefonate di protesta dei residenti, i messaggi sulle App messe a disposizione dai gestori ma la situazione resta molto difficile.

“Abito nella zona di viale Zecchino – dice a BlogSicilia una donna – e dalle 19,23 siamo senza energia elettrica. In casa, a parte me e mio marito, ci sono mia figlia di 7 anni e mia madre anziana, per cui è di tutta evidenza che la situazione è critica”.

“Buttati tutti i surgelati”

“Abbiamo buttato tutti i surgelati, senza contare che abbiamo trascorso una notte infernale, praticamente stesi sul pavimento in cerca di qualcosa di fresco. Ho inviato messaggi ad una App senza ottenere risposte, se non delle scuse per i disagi, inoltre, quasi per disperazione, mi sono rivolta ai carabinieri che, però, mi hanno detto che non possono fare nulla”.

Donna senza ossigeno

In quella stessa zona di viale Zecchino, come riferisce la stessa testimone, vive una persona che necessita di ossigeno. “E’ una condizione assurda – racconta la donna -, ho consigliato di chiamare il 118, di certo non si può giocare a dadi con la vita”.

Una famiglia della Borgata si è trasferita

Disagi anche in Ortigia, il centro storico di Siracusa, ed alla Borgata: qui molte utenze elettriche sono andate in tilt. Una famiglia non riusciva nemmeno a respirare e così ha deciso di trascorrere la notte a casa di amici e parenti, in case dove non c’è il black out, per trovare un po’ di refrigerio.

Ad Avola 3 mila utenze colpite

Situazione difficile anche ad Avola: il sindaco, Rossana Cannata, ha vestito i panni del mediatore tra i gestori elettrici ed i residenti inferociti.

“Sono ancora in contatto con Enel e mi riferiscono – dice Rossana Cannata – che su 3000 utenze colpite ne restano ancora 300 da ripristinare. Tra queste c’è anche casa mia giusto per farlo sapere a chi pensa che il Sindaco abbia bacchette magiche. Mi riferiscono che ci sono stati problemi e criticità negli interventi e che queste ultime utenze verranno a breve riattivate. Ripeto il Comune non è l’Enel ma questo è chiaro a tutti e ovviamente ognuno potrà fare rivalere le proprie ragioni presentando istanza diretta all’Enel”.

La situazione a Floridia

Disagi anche a Floridia, il sindaco, Marco Carianni, ha raccolto le lamentele dei residenti.

“Ho sentito – dice Carianni – diverse volte il responsabile di Enel e mi ha riferito che, a causa di una interruzione della linea di media tensione, alcune zone della città sono senza energia elettrica. Mi ha confermato che, una squadra, è già al lavoro per risolvere il guasto e, pare, che lo stesso si sia registrato ad Avola ed in altre città della provincia. Gli ho anche chiesto di approfondire seriamente la questione delle frequenti interruzioni che registriamo da un periodo a questa parte poiché non è più tollerabile che con questo caldo si rimanga senza energia e che, elettrodomestici, cibo ed altro, vadano a male”