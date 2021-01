la mostra disponibile sul web

Una mostra, fruibile online, di scatti fotografici su Palermo

A realizzarli il fotografo Charlie Burgio

Una sorta di tour virtuale che si concretizza in “Palermo Lockdown”

“Palermo Lockdown” è il lavoro del fotografo Charlie Burgio , interessante esperimento di virtual tour, disponibile sul web.

“Una vera e propria mostra fluttuante nell’ottavo mare della rete che ci immerge in uno sfondo onirico, surreale, come in una suggestione urbana felliniana priva financo di attori, è la città, nella sua incredibile bellezza, totalmente nuda ed assente dei suoi protagonisti, dei suoi suoni, dello sciamare incessante di abitanti e turisti che la animano, la rendono viva”, dice Marco Amato influencer e story teller appassionato di Palermo.

Spazi liberi dall’inquinamento visivo e acustico

E’ sola con la sua identità architettonica, assente anche del suo fascinoso colore giallo notturno che la veste, nei bianchi e neri del fotografo, luci ed ombre non rifulgono dell’abituale dorato che la caratterizza, ma accende di statuaria bellezza il corpo architettonico e gli spazi non più perennemente invasi.

Bianchi e neri che dominano la realtà contemporanea di privazione degli spazi che in questo caso più che porre l’accento sul diniego urbano, tendono a restituire uno spazio scevro da qualunque inquinamento visivo ed acustico.

Palermo immortalata in una veste inedita

Austera ed immensamente generosa Palermo si svela in una veste inedita, un notturno elegante che per una volta sembra fare omaggio ad una realtà urbana molto più possente ed elegante di quanto normalmente non la si possa percepire.

Bianchi, neri, luci ed ombre che non avvolgono nel buio freddo e sconsolato, come il risultato di un assedio subito, che diventano un teatro e tripudio di uno scenario la cui densità monumentale e l’effetto onirico e surreale passa per disparate suggestione artistiche, dal Barocco al Liberty, citando dal cinema all’architettura, alle scenografie metafisiche futuriste. Lavoro apprezzabile in seno alle direzioni museali che contemporaneamente si muovono verso forme di fruizione virtuali, che restituiscono coraggiosamente una parte di bellezza per adesso negata, uno story telling valido ed apprezzabile che racconta di una città bellissima sottratta temporaneamente al suo amoreggiare notturno con i suoi abitanti ed ospiti .

La mostra è disponibile su www.charlieburgio.com/palermolockdown

(foto fornite da Charlie Burgio)