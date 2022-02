Il tragico ritrovamento

Sarà l’autopsia a chiarire come è morto l’uomo trovato senza vita a Caccamo, in provincia di Palermo. Lo ha disposto la procura dopo il ritrovamento dei giorni scorsi.

L’autopsia il 3 febbraio

A seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di Caccamo di 48 anni è stata disposta l’autopsia. La comunicazione arriva dal legale nominato della famiglia dell’uomo scomparso prematuramente, Giuseppe Canzone. “L’autopsia è in programma per il prossimo giovedì 3 febbraio ed io sarò presente per far luce sulla triste tragedia che ha colpito la famiglia caccamese”, ha detto il legale.

Il ritrovamento del corpo senza vita

Intanto, vanno avanti le indagini da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese. La comunità caccamese è a lutto per il drammatico evento. L’uomo di 48 anni è stato trovato senza vita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell’uomo.Dopo il ritrovamento è anche arrivato il medico legale per accertare le cause del decesso.

A Gangi, un uomo di 42 anni è morto durante una battuta di caccia. Si trovava in una zona impervia, insieme ad altri amici, quando ha avuto un malore e si è accasciato a terra. A tentare di soccorrerlo chi era con lui ma non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.