Intervento del 118

Un uomo di 51 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essere caduto ieri dal terrazzo di casa mentre stava cercando di installare un’antenna televisiva.

Antonino F. stava passando il filo dell’antenna in via Giuseppe D’Ali quando è scivolato dalla balaustra della terrazza facendo un volo di alcuni metri.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La prognosi è riservata.

Nei giorni scorsi un’altro dramma si era verificato a Balestrate. E’ caduto dal balcone di casa al primo piano ed ora è in prognosi riservata. E’ accaduto lunedì scorso ad un uomo di 44 anni in via Volta, stradina del centro storico balestratese.

Ha fatto un volo dal primo piano ed ha battuto la testa sull’asfalto: si è sporto troppo dal muretto che faceva da parapetto e che era relativamente basso.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale, nessun dubbio sulla dinamica: era in casa da solo, quindi si è trattato di un incidente.