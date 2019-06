Meteo Sicilia

In Sicilia il caldo non molla la presa ma fino a questo momento la nostra Regione come in parti quelle meridionali, escluso qualche lieve rinforzo sul fronte delle temperature, risulta escluso dall’ondata di caldo africano che sopratutto sta prendendo piede al centro nord.

Le temperature in Sicilia non supereranno i trenta gradi lungo le coste mentre nell’entroterra ci si potrà avvicinare ai 35 gradi. Soglie molto lontane da quelle che si affermeranno nella città del nord si viaggerà intorno ai 42 gradi facendo scattare il bollino rosso in sedici di esse.